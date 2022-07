Lanzan el tráiler de María Félix, La Doña que se estrenará el 21 de julio por ViX+

Tras el arduo trabajo que se ha realizado durante meses, finalmente ha salido a la luz, el tráiler de "María Félix, La Doña", la bioserie de Televisa Univisión que llevará a la plataforma ViX+ a partir del próximo 21 de julio; no obstante, el vídeo de un poco más de dos minutos, revela grandes sorpresas de quien fue un ícono del Cine Nacional Mexicano en su Época de Oro.

Pues tras la creación de ViX+, algunos proyectos y están listos como parte de la programación para la plataforma de paga; entre estos, la primera serie original "La Mujer del Diablo", producción de Carlos Bardasano y por supuesto "María Félix, La Doña", que tiene un gran elenco.

Por principio de cuentas, son tres las actrices que darán vida a María de los Ángeles Félix Güereña, conocida como 'La Doña', o 'María Bonita', en las diferentes etapas más importantes de su vida. Ellas son Abril Vergara, la menor de todas, quien personificará a la niña, antes de ser una diva del cine mexicano.

Posterior a ello, Ximena Romo será la encargada de dar vida a la mujer que empieza a mostrar un corazón de piedra, tras pensar y compararse con los hombres, pero con una belleza única. Y Finalmente, Sandra Echeverría será quien represente la última etapa de su vida en "María Félix, La Doña".

No obstante, el tráiler oficial recién lanzado a través de la plataforma ViX+, deja ver que María Félix no tuvo para nada una vida fácil, pues la sociedad machista que estaba en todo su apogeo a principios de los 1900, fue una situación que marcó su vida hasta los últimos días de la diva sonorense (Sonora, México).

Además de los actores que darán vida a personajes de la vida real que fueron parte importante de María Félix, así como Guillermo García Cantú como su padre, o Alberto Casanova, quien da vida al productor Rafael Banquells (primer esposo de Silvia Pinal) que también participó en su bioserie.

"Yo soy una mujer con corazón de hombre... ésta es mi verdadera historia" se escucha decir en el tráiler, a una de las actrices que la interpreta, mientras se puede ver cuando es presentada ante la sociedad como la nueva promesa del cine nacional mexicano y le dice a uno de los productores que quiere cobrar lo mismo que Jorge Negrete 'El Charro Cantor', mientras éste se ríe de ella y le dice que eso no puede ser; por lo que María, le pregunta que si eso no es posible sólo porque ella es mujer y él hombre.

También se puede ver parte de su boda con el compositor Agustín Lara, quien la cuestiona sobre cuántos hombres han pasado por su vida antes que él y por otro lado, la cercana relación de amistad que María Félix tuvo con la controvertida pareja conformada por el pintor Diego Rivera y Frida Khalo, de quienes se revela que hacían literalmente lo que les venía en gana con tal de ser libres y felices.

"Yo soy una mujer con corazón de hombre... y casi siempre tengo los pantalones puestos, mejor que muchos...", se le escucha decir también con determinación y carácter, dos de los elementos que si duda, eran parte de la personalidad de 'La Doña'.

El tráiler fue compartido por el periodista de espectáculos Chema Cortés a través de su cuenta de Instagram @noveleandomex: "Tráiler oficial de #MaríaFélixLaDoña, nueva serie premium de #ViXPlus. ¿Qué les parece? @vixplus @carmenarmendariz @sandraecheverriaoficial".

Será a partir del próximo 21 de julio, que se pueda disfrutar de esta producción de Carmen Armendáriz en colaboración con Televisa Univisión, una de las grandes promesas de ViX+ para este 2022.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!