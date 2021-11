Lanza tráiler Jennifer Lopez de su cinta Marry Me con Maluma

Una nueva aventura de amor entre Jennifer Lopez y Owen Wilson está por llegar a las pantallas de cine en la película "Marry Me" (Cásate Conmigo); una cinta de amor y desamor, que hará que Katalina Valdez (Lopez) se vea en la necesidad de mandar a volar a Bastian (Maluma) y emprenda el vuelo con otro hombre, ¡sin pensarlo!

"Marry Me" es una comedia romántica que trata de dos exitosos cantantes que, después de un tiempo de noviazgo, planean darse el "Sí" ante miles de fanáticos en un concierto en vivo al mismo tiempo que estrenarán su tema "Marry Me"; lamentablemente Katalina se entera minutos antes de salir al escenario que Bastian le ha sido infiel con su asistente; ¡sí!, le ha roto el corazón, pero ella no se dará por vencida y saldrá bien librada del incidente.

Pues cuando se ve ante miles de fanáticos, y sabe que su amor no llegará a pedirle que sea su esposa, alguien del público que trae un cartelón que enuncia "Marry Me" y se lo da a Charlie para que le pida matrimonio a Kat pero él se resiste.

Ante el dolor que siente por verse en medio del abismo sin Bastian a su lado, Kat ve a Charlie quien trae el cartelón y ella le dice que sí, que se quiere casar con él; lo que causa un total alborota y algarabía entre los 20 millones de personas que están presenciando en vivo y por la tv el espectáculo en vivo.

"Just say yes! @jlo, Owen Wilson and @maluma star in #MarryMeMovie. Watch the trailer now!" (¡Solo di que sí! @jlo, Owen Wilson y @maluma protagonizan #MarryMeMovie. ¡Mira el tráiler ahora!), escribió JLo la mañana de este jueves, al mismo tiempo que presentaba el tráiler oficial de "Marry Me".

La historia de amor entre Kat y Charlie pasará a otro nivel cuando Bastian se entere que su novia se casó con el que hasta hace unos momentos, ni fan era de ella; pues si Charlie asistió al concierto con su hija y una chica, fue porque lo invitaron, pues ya tenían los boletos, pero Charlie nunca había visto a Kat ni en persona, ni cantando, simplemente no existía en su mundo.

Los fanáticos de Jennifer Lopez y Maluma ya empiezan a desesperarse porque ya quieren ver en las pantallas de cine dicha cinta que estará llegando a las salas de cine en febrero de 2022, justamente para celebrar San Valentin's Day (Día del Amor y la Amistad), como lo ha dicho la propia neoyorquina de 52 años.

"I CANT WAIT TO WATCH IT ON THE BIG SCREEN!!" (¡¡NO PUEDO ESPERAR PARA VERLO EN LA PANTALLA GRANDE !!), "I think it’s gonna be my new fav movie aaaaa" (¡Creo que va a ser mi nueva película favorita!), "Omg yasssss", son algunos de los comentarios que se leen al pie del tráiler de la cinta de la novia de Ben Affleck.

Y la emoción se hace más grande por los más de 182 millones de seguidores de JLoen Instagram tras haber reproducido el clip 1.364.118 millones de de veces desde su publicación este jueves.

