Lalo Mora se resiste a fans tras ser señalado de mano larga: "Ojitos sí, manitas no"

Luego del escándalo en el que se vio envuelto tras viralizarse un par de videos en el que Lalo Mora tocaba idenbidamente a sus fans cuando estás se acercaban a él para tomarse una fotografía, ahora el cantante se resistió a cometer la misma falta.

Ante el escándalo que enfrenta por andar de mano larga, Lalo Mora llegó bien sentenciado a ofrecer un show esta madrugada en el Domo Care, Monterrey, Nuevo León, donde le prohibieron acercarse demasiado a sus fans.

El cantante quien ha sido fuertemente criticado por hacer tocamientos indebidos a varias de sus admiradoras en videos que se han hecho virales, evitó el contacto cercano con las mujeres que asistieron a verlo en el show del Palomazo norteño en el que participó.

Lee también: Marjorie de Sousa derrite corazones con leggins rosas y botas de peluche

Lalo, de 74 años, sorprendió porque en su actuación, iniciada a las 0:51 horas, se hizo del rogar a una chica que, con su mano, llamó la atención del artista para solicitarle una fotografía. "No, mamita, me tienen prohibido. Ojitos sí, manitas no", añadió el cantante con su ronca voz ante la algarabía del público.

Sin embargo, momentos después la insistente fan de nombre Cristal de Luna logró su objetivo de tomarse una selfie con el cantante nacido el municipio de Los Ramones, quien sí la tocó en un par de veces, pero en la cabeza.

Y al ver esto, más mujeres de la audiencia aprovecharon el momento y se acercaron para tomarse la foto del recuerdo con él. Esta vez Lalo las abrazó sin cometer el error de faltarles al respeto. "Ojitos sí, manitas no", volvió a repetir la frase mientras complacía a las admiradoras.

El momento jocoso del show se dio cuando un joven aprovechó que el artista estaba repartiendo selfies y llegó hasta él. Lalo se sacó de onda primero y luego posó con el fan, claro, con él sí aplicó la sana distancia, y pronto se retiró. El chico levantó el brazo en señal de desagrado al ver su actitud. En su repertorio incluyó "El Corrido de Monterrey", "Mi Casa Nueva", "El Rey de Mil Coronas" y "El Hombre que Más te Amo", entre otros.

Lee también: Marlene Favela cautiva al posar sin gota de maquillaje mientras vigila los sueños de su hija

Al ingresar al redondel el cantante llegó apoyándose de una persona de su staff, y aunque le instalaron una silla al centro del escenario, poco la ocupó mientras cantó solo. En el Palomazo norteño participaron también Eliseo Robles y sus Bárbaros del Norte, Raúl Hernández y Rosendo Cantú con sus Cadetes de Linares.

El show tuvo una duración de cuatro horas, inició a las 23:13 horas y finalizó a las 03:10 de la madrugada del sábado. Para el público resultó un agasajo ver a Lalo, al "Tigre Solitario" y Rosendo compartiendo mesa en la interpretación de éxitos como "Cariño Dónde Andarás", "Eslabón por Eslabón" y "Apenas te Fuiste Ayer".

Síguenos en