Lalo España y otros famosos le dan el último adiós a 'Benito' de 'Vecinos': "No paro de llorar"

Tras darse a conocer el deceso del actor Octavio Ocaña, famoso por su papel de Benito en Vecinos, diversas personalidades del medio artístico le han dado el último adiós, entre ellos Lalo España, quien interpreta a Germán en la producción de Televisa, expresó que la muerte del joven actor lo tiene muy conmocionado, pues no ha parado de llorar.

Al igual que muchos famosos, Lalo España, utilizó sus redes sociales para compartir una fotografía de Octavio Ocaña como Benito y un desgarrador mensaje.

"Estamos deshechos. No puedo dormir, no paro de llorar y temblar. Q.E.P.D. Octavio Ocaña, nuestro queridísimo Benito en #Vecinos Mis condolencias para sus padres y hermanas. Un fuerte abrazo lleno de amor. Gracias por tantas risas y por compartir tu angelote", escribió el actor.

Lee también: Fallece actor Octavio Ocaña, Benito en la serie cómica Vecinos

Por otro lado, el productor de Vecinos, Elías Solorio, también mostró sus condolencias a la familia. "No lo puedo creer. Descansa en paz , mi querido Octavio . Nos dejas muy tristes a todos los que te conocimos . Buen viaje , Benito", escribió en Twitter Solorio.

También Gina Holguin se mostró muy triste por la muerte de su compañero. “Descansa en paz, querido Octavio. Me duele mucho tu pérdida. Nos dejas un vacío enorme a todos los que te conocimos. Siempre te recordaré con esa sonrisa que traías en los foros. Hasta pronto”.

Estamos deshechos. No puedo dormir, no paro de llorar y temblar. Q.E.P.D. Octavio Ocaña, nuestro queridísimo Benito en #Vecinos Mis condolencias para sus padres y hermanas. Un fuerte abrazo lleno de amor. Gracias por tantas risas y por compartir tu angelote. — Eduardo España (@laloespana) October 30, 2021

El actor Dario Ripoll también utilizó sus redes sociales para mostrar su tristeza y enojo por la muerte de Octavio."Todavía no acabo de asimilar la muerte de mi compañero, mi amigo @octapl con el que conviví y al que vi crecer durante 16 años, tengo rabia y dolor, no cabe duda que estamos solos, no hay gobierno que nos proteja, vuela alto mi Benito, te vamos a extrañar mucho".

Lee también: Hijo de Ariadne Díaz y Marcus Ornellas sufre en carne propia el bullying

Por su parte , Ana Bertha Espín, expresó que tiene el corazón destrozado por la repentina partida de Benito. "Estoy con el corazón destrozado por tu partida. Mi más sentido pésame a tu querida familia. Descansa en paz Octavio de mi corazón", expresó Espín.

Descansa en paz, querido Octavio. Me duele mucho te pérdida. Nos dejas un vacío enorme a todos los que te conocimos.

Siempre te recordaré con esa sonrisa que traías en los foros. Hasta pronto. — Georgina Holguin (@GeorginaHolguin) October 30, 2021

"Hay junta. Ya llegaron dos. Allá nos vemos", escribió Pablo Valentín en referencia al deceso de Octavio Ocaña y Polo Ortín, 'Don Roque' en 'Vecinos', quien murió en el 2016. Por otro lado, el reconocido actor Luis Manuel Ávila, Junior en 'Una Familia P. Luche', se sumó a las condolencias en redes sociales. “Increíble noticia, nuestro más sentido pésame a toda su familia, amigos, compañeros y seguidores”, indicó.

Mayrín Villanueva también se unió a la pena que embarga a la familia de su compañero y dedicó un emotivo mensaje en Twitter. Frustración , Dolor, no me puedo quitar esa cara de Alegría , nos lleno esa vida ,tus carcajadas , bromas,esa energía en cada programa, tú genuino carisma y talento!!! Que falta nos harás !!vuela alto Octavio !! Un abrazo y todo mi Amir para la familia", escribió la protagonista de Si nos dejan.

Fue la madrugada de esté sábado cuando se dio a conocer la lamentable noticia de la muerte Octavio Ocaña. Los primeros reportes indican que el actor fue atacado a balazos durante un intento de asalto cuando se encontraba en la autopista Chamapa-Lechería, Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.

Síguenos en