Lalo España rechaza millonario contrato de exclusividad con Televisa: “No soy exclusivo de nadie”

Luego de que a varias artistas como Silvia Pinal perdieran la exclusividad con Televisa, hace unas semanas comenzó a circular que está beneficio había regresado y que uno de los afortunados era el actor y comediante Lalo España, sin embargo, recientemente el famoso confesó que rechazó el millonario contrato debido a que le gusta la libertad y no es exclusivo de nadie.

Hace unas semanas la periodista Inés Moreno expresó que Televisa le había ofrecido un millonario contrato de exclusividad a Lalo España pero debía desisitir a la idea de encarnar a Roberto Gómez Bolaño en su bioserie, proyecto para que el actor ya hizo casting.

“Ya volvieron las exclusividades a Televisa, ya firmaron varios, entre ellos Lalo España, que Televisa le ofreció una gran exclusividad y por eso sé que tuvo que renunciar a estar dentro de la terna para ser Chespirito en la serie que pretenden hacer para el próximo año”, dijo la periodista en su momento.

Bajo este panorama, ahora el actor y comediante que ha hecho su carrera en Televisa, confesó en el perfil de Instagram Confesiones de Famosos, que efectivamente la empresa le ofreció un jugoso contrato, mismo que él decidió no aceptar..“La verdad, sí me ofrecieron una exclusividad para hacer el nuevo proyecto de El privilegio de mandar para plataformas, exclusividad que no acepté", dijo.

Lalo España además mencionó que tuvo la oportunidad de que en su contrato de exclusividad se agregara la cláusula de que de ser elegido para protagonizar la bioserie de Chespirito pudiera hacerla sin tener alguna penalización por parte de la empresa. "E incluso tuve la oportunidad, un ejecutivo me dijo ‘bueno y si te ponemos una cláusula que si te quedas en Chespirito puedes hacer la serie, pero eres exclusivo de nosotros’”, dijo el comediante.

Asimismo, el actor que ahorita se encuentra participando en la telenovela La Madrastra, negó rotundamente que los directivos de Televisa se encuentren molestos o que lo hayan amenazado por no aceptar el millonario contrato de exclusividad que le ofrecieron y que se negó a aceptar.

"Entonces no es cierto, nadie me amenazó: 'tú te vas de Televisa', nada, Yo creo que si no estuvieran tan contentos conmigo no estaría en tantos proyectos. Estoy en la novela, estoy haciendo los viernes El privilegio de mandar, voy a hacer sorpresas, encargándome de parte del humor de Qatar, desde aquí desde México... ¿tú crees que si Televisa estuviera en descontento conmigo me estarían llamando a tantos proyectos?", indicó.

Finalmente el comediante expresó que no él no era exclusivo de nadie y que espera que lo llamen para protagonizar la serie de Chespirito. "No soy exclusivo de nadie. Soy muy feliz. Me la pasó bien en la empresa, me quieren, los quiero, entonces me la llevo muy bien con mis compañeros", remató.

