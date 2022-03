La voz de Pablo Montero no le llega a la de Vicente Fernández, afirma Martín Urieta

Tras el estreno de la serie no autorizada de Televisa, El último rey: El hijo del pueblo, la cual es protagonizada por Pablo Montero, el compositor mexicano, Martín Urieta, aseguró que la voz del actor de telenovelas no le llega a Vicente Fernández, porque la voz del fallecido cantente era impresionante.

Fue durante una entrevista con El Universal que el compositor confesó que ya leyó el libro de la escritora argentina Olga Wornat y también ha visto algunos capítulos de la serie El último rey: El hijo del pueblo, por lo que está más que seguro que Pablo Montero no llena los zapatos de Vicente Fernández, pues deja que desear en cuanto a la voz del fallecido artista.

Para Martín Urieta no hay personaje o actor que iguale a Vicente Fernández, pues aunque fue Pablo Montero el encargado de interpretar a El Charro de Huentitán en una de las etapas más importantes de su vida, cualquiera que lo hiciera iba a dejar mucho que desear.

"Está difícil porque la voz de Vicente era impresionante, cualquiera que pusieran iba a dejar qué desear…", señaló el compositor. Y ante el polémico estreno de la serie no autorizada, Martín Urieta, confesó que Televisa y Olga Wornat, si cuentan con algunos permisos de algunos temas del fallecido cantante.

"Sí nos pidieron permiso para usar canciones, la de 'Acá entre nos' y 'Mujeres divinas'…", indicó el compositor, quien además confesó que él no ha tenido ningún acercamiento con la familia de Vicente Fernández.

"No he tenido comunicación con su familia, han estado herméticos. Pienso que estaba muy documentada la señora Olga, hay muchas cosas que incluso yo no sabía, yo ya leí el libro, incluso habla un poco de mí, habla de cómo escribí 'Mujeres divinas'… Había cosas que no sabía, ahí ella escribe que había una rivalidad entre él y José Alfredo Jiménez, creo que se limaron asperezas hasta tiempo después", señaló Martín Urieta.

Cabe mencionar que fue el pasado 25 de marzo cuando se emitió el último capítulo de El último Reym sin embargo, el productor, Juan Osorio manifestó que será esté mayo del 2022 cuando llegue a las pantallas la segunda temporada de la serie no autorizada de Vicente Fernández.

