La vez que Maribel Guardia se mofó de La Rosa de Guadalupe tras insignificante resbalón

Si bien, la mayoría de los golpes, cachetadas, caídas o resbalones que se ven en las producciones televisivas casi siempre son truqueadas apoyadas por los famosos efectos especiales, programas unitarios como "La Rosa de Guadalupe", exagera un poco en el drama y por ello, la actriz Maribel Guardia se mofó en alguna ocasión del serial televisivo tras protagonizar un pequeño e insignificante resbalón.

Y es que, fue en plena pandemia cuando la costarricense, hizo gala de la forma en la que las caídas o golpes, hacen que los personajes terminen en el piso, como precisamente en el programa unitario de "La Rosa de Guadalupe".

Y para recrear la que hubiera sido la consecuencia del pequeño resbalón que Maribel Guardia tuvo, la misma, venía bajando las escaleras de su casa y de repente resbaló, a punto de caerse. Pero como el vídeo estaba siendo grabado a través de su perfil de TikTok -en el que por cierto adora bailar-, la actriz repetiría la escena con mucho más drama.

Y no sólo eso, sino que además la actriz de entonces 61 años, se hizo acompañar de la clásica melodía que musicaliza los momentos más álgidos del programa como cundo alguno de los personajes de la serie se encuentra en peligro o alguien está haciendo algo a escondidas y no quiere ser descubierto.

"Realidad vs Drama #fyp #comedia #rosadeguadalupe #tropezar #actuacion", se lee en la descripción del vídeo, anteponiendo una gran carcajada a punto de la lágrima, así como el sonido original de Alonso Cornelio.

Pues Maribel Guardia marcó la diferencia de cuando alguien tiene un pequeño tropezón o ligero resbalón y no es nada de cuidado o no pasa de ahí. Pero en el segundo intento, la costarricense rodó por las escaleras de su casa, de la sala y hasta del patio que conduce al jardín, mofándose claramente del drama que hacen ver a través del programa de produce Miguel Ángel Herros para Televisa.

Aunque por otro lado, la actriz no se fue ilesa de comentarios, pues muchos criticaron que las plantas de sus pies lucían muy sucias, pero hubo alguien que brincó en su defensa y dijo: "los inches pies sucios se quita en 1 min., lo vívora y envidiosas nunca...jajajajajajaja".

O "No te bañas Maribel, ya ni yo que vivo en casa de Infonavit traigo las patas tan sucias!" y el orgullo de una de sus seguidoras en TikTok: "Por fin puedo decir que me parezco en algo en Maribel Guardia, en tener igual los pies sucios". Lo cierto es que con los pies limpios o sucios, la madre de Julián Figueroa cumplió su cometido y causó revuelo tras mofarse de programa unitario de Televisa, del que ella también ha sido parte como actriz en una que otra historia.

