La vez que Marcus Ornellas besó a Daniella Chávez en frente de Mayrín Villanueva

Aunque muchos no saben, la modelo Daniella Chávez también ha brillado en la televisión, no sólo como conductora de televisión en programas de deportes, y así fue la vez que fue cautivada por el actor Marcus Ornellas que la besó en frente de Mayrín Villanueva, arrancándole toda posibilidad de romance.

No hay que olvidar que durante quince años, la actriz Mayrín Villanueva ha interpretado el personaje de la solterona Silvita Olvera en "Vecinos", la exitosa serie de Televisa, quien una maestra de primaria que se la vive buscando el amor pero que nunca logra retener a un hombre a su lado, pues siempre hay un obstáculo que le impide dejar de una vez por siempre y para todas, la soltería.

Y fue en el capítulo 7 "El Inquilino de Silvia" de la cuarta temporda de la serie actualmente producida por Elías Solorio, que Silvita se vió opacada por la belleza y cuerpazo de Paola, una nueva inquilina en el edificio, pero no sólo eso, sino que además, usurpó su lugar, ocupó su departamento y encima, le quitó al "novio".

Y para recordar el momento en el que, aunque lucía cuerpazo como siempre, ya han pasado algunos años y su rostro se ve muy diferente al que luce hoy: "Pronto en Televisa México @televisa @canalestrellas la serie con más Rating del momento @vecinosoficial Besos... y gracias por su apoyo incondicional! #Paola #vecinos @marcusornellas @mayrinvillaneva", se lee en su descripción de septiembre de 2017.

Y en el vídeo promocional de aquella época, podía verse el hash tag #TengoUnVecinoQue, que invitaba a los fanáticos de la serie, a compartir sus historias de vecindad en la vida real, haciendo alusión al personaje de Daniella Chávez.

Posteriormente, Daniella Chávez compartió un segundo promocional que obedecía al capítulo en el que aparecería en la época en la que trabajó como conductora de Televisa Deportes: "Este Lunes en Televisa @canalestrellas México 23hrs. #VecinosRegresayYo un privilegio ser actriz en México".

Por tanto, la chilena se llevó los piropos de sus seguidores y comenzaron a cuestionarle sobre cuándo saldría al aire de aquel tiempo: "Si eres muy linda, suerte el hombre que este al lado tuyo" o "Es en serio vas estar en Vecinos? Sabes, me gusta mucho de verdad!!! Cuándo sales, qué día bebé?".

Y es que Daniella Chávez lució su belleza de tal forma, que cautivó a sus seguidores a verla en "Vecinos" tras salir con un shortcito de mezclilla y una playerita blanca sin manga, con una camisa a cuadros amarrada a la cadera.

Y además de todo, la chilena que penas rebasaba los 30 años en 2017, dejó boquiabierta a más de un@, empezando por la propia Mayrín Villanueva, luego de coquetear con Marcus Ornellas frente a ella y lograr que la besara sin considerar que ya le había quitado su lugar en su departamento; lo que por supuesto ocasionó una fuerte molestia de Silvita Olvera, quien era su roommate.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!