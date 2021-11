La vez que Angélica Vale y Angélica María compartieron a Eduardo Santamarina

Aunque todo parece indicar que las actrices que además son madre e hija Angélica María y Angélica Vale, siempre se han tenido muy buena relación, hay registros de que notodo el tiempo ha sido así, pues además, se disputaron el amor de un hombre que compartían, que aunque en la ficción, el hecho quedó para la historia.

Fue en 2009, cuando en la segunda temporada de la serie más sangrienta de la televisión mexicana como lo fue "Mujeres Asesinas", producida por Pedro Torres para Televisa, Angélica María, Angélica Vale y Eduardo Santamarina, protagonizaron un trhiller pasional en la serie que hace una década fue un boom.

"Julia, encubridora", fue el capítulo que el trío de actores estelarizaron dando vida a Julia Laviada (Angélica María), Julia Espinoza Laviada (Angélica Vale) y Marcos Rodríguez (Eduardo Santamarina). El capítulo que originalmente fue creado por la serie del mismo nombre en Argentina en 2005, fue el séptimo de la segunda temporada en México.

Actores como Agustín Arana, Fátima Torre, Ricardo Franco, entre otros, formaron parte del capítulo en el que Julia (madre) paga con creces las adversidades y errores de su hija, también llamada Julia, todo por el amor de madre que le tenía a su única hija.

En tanto, Angélica María, como la madre amorosa que le heredó los dotes histriónicos a su hija Angélica Vale, han compartido más de una vez el escenario o los foros de televisión en un mismo proyecto; no obstante, el capítulo de "Mujeres Asesinas" ha sido uno de los más difíciles debido a la trama.

Todo empieza cuando Julia Laviada -una mujer juvenil que ya se había separado de su esposo-, tiene una hija llamada igual que ella, una adolescente que está estudiando la universidad. Tiempo atrás, Julia madre tenía una pareja estable, pero lo que no sabía es que abusaba de su hija.

La terrible sorpresa se la llevó cuando Julia abre una puerta y lo ve a él tirado en el piso con un balazo en la cabeza, tras el trágico episodio ella se entera de todo: lo había matado su hija en defensa propia; aunque para las autoridades, el hecho siempre quedó como que el hombre se había quitado la vida.

Pasaron los años y nadie sospechó, pero Julia nunca pudo superar que no pudo ayudar a su hija desde un principio. Unía decide ir al gimnasio y ahí conoce a un personal trainer muy apuesto de nombre Marcos Rodríguez; éste la seduce y empiezan a tener una relación abierta.

Cuando Julia hija se entera de esa relación, no puede evitar deslumbrarse por la galanura de este joven, y decide seducirlo. Marcos extasiado por la fantasía de estar con las dos, acepta. Todo parece estar muy bien, hasta que pasan los meses y se da cuenta de que se encuentra en un callejón sin salida.

Y cuando decide poner fin a la situación, Julia (hija) no lo deja ir, le pide que se quede con las dos; pero ante su negativa, ella lo asesina. Su madre llega unos segundos después y al ver la situación, decide hacerse cargo echándose la culpa del segundo terrible hecho de sus vidas: llama a la policía y confiesa haber matado a un hombre.

Este acto hacia su hija le atribuye cierta satisfacción, ya que siente haber pagado esa culpa que no la dejaba vivir en paz. Julia Laviada fue condenada a diez años por homicidio simple. Su hija nunca fue juzgada ni investigada.

