La vergüenza que Fernanda Castillo pasó junto a Mariana Echeverría en Me Caigo de Risa

La actriz Fernanda Castillo fue la invitada de honor en el quinto show del programa "Me Caigo de Risa", pero su participación junto al el eleno no fue del todo acertada y pasó tremenda vergüenza junto a Mariana Echeverría con quien hizo equipo.

Tras varios retos y desafíos que les impuso el conductor Faisy, llegó el turno de Ricardo Fastlicht, Gaby Platas, Mariana Echeverría y por supuesto Fernanda Castillo en el reto llamado "El Empujón", cuya mecánica es decir el mayor número de palabras posibles entre dos participantes del mismo equipo con características particulares, como el inicio o el final con alguna sílaba.

Primero empezaron Ricardo Fastlicht y Gaby Platas, quienes lograron un número de aciertos, por lo que cuando llegó la oportunidad de lucirse de Mariana Echeverría y Fernanda Castillo las cosas no salieron tan bien, pues pese a que sí tuvieron aciertos, la pareja ganadora fue la de Ricardo y Gaby.

Lee también: Tras vencer la muerte, Fernanda Castillo anuncia nueva enfermedad

Las parejas estaban paradas de frente a frente con los contrincantes con unas almohadas llenas de harina y el castigo a quien perdiera, era empujar al perdedor a la harina, llenándose toda la cara de la misma y así fue; Ricardo empujó a Fernanda, mientas que Gaby lo hizo con Mariana, aunque ésta se resistía y la actriz no dejaba de hacer lo posible porque su cara tocara la harina.

Las emociones estaban a flor de piel y las carcajadas no cesaban, pues en este y otros divertidos retos, fueron la cereza del pastel. El juego continuó pero con una variante; ahora le tocaba a cada quien decir una palabra de manera alternada y la sorpresa es que Gaby Platas se quedó callada y le pidió perdón a Ricardo, pues de nuevo serían empujados a la harina.

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

Detrás de Ricardo se colocó Fernanda Castillo, quien de nuevo fue empujado a la harina. Pero la sorpresa del juego estuvo en manos de Mariana Echeverría, quien cobró toda venganza a Gaby Platas con una acción inesperada...

Y es que al momento de empujarla a la almohada con harina, no fue así, más bien lo que la también conductora hizo con la actriz, fue levantar la misma y bañarla totalmente de harina; por lo no sólo le ensució la cara, sino mucho más.

Lo que por supuesto arrancó las carcajadas del elenco que estaba sentado en el sillón de la vergüenza y de los propios concursantes. Pues hasta repetición hubo y Gaby Platas lo tomó con muy buen humor, tanto que terminó abrazando a Mariana Echeverría. Finalmente, las ganadoras del reto fueron Mariana Echeverría y Fernanda Castillo.

"Me Caigo de Risa, la Gala Disfuncional", se puede ver en una nueva temporada más, cada domingo a las 9:00 pm por el Canal de las Estrellas.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!