Sherlyn González y Maite Perroni son dos actrices muy queridas por el público que sigue las novelas en México y los países latinos, solo que entre ellas no existe una bonita amistad a pesar de que se han encontrado en los pasillos de Televisa a la hora de trabajar.

Afirman que entre Sherlyn González y Maite Perroni existe una rivalidad desde hace muchos años que pocos saben, la verdad es que desde que trabajaron juntas en 'Cuidado con el Ángel' las cosas entre ellas no fluyeron de la mejor manera.

En esos años salió el rumor que Maite Perroni le ganó el protagónico a Sherlyn en 'Cuidado con el Ángel', lo que generó diferencias entre los ejecutivos y productores del proyecto y también entre ellas.

Sherlyn González afirma que no tiene enemistades con nadie, pero el haber perdido ese protagónico también le costó no tomar la misma ventaja que su compañera y fue más difíciles para ella mantenerse popular en el mundo de las telenovelas.

Puedes ver: Mhoni Vidente predice embarazo de Maite Perroni tras Oscuro Deseo

En una entrevista recientemente Sherlyn, confesó que eso no es verdad y que mantiene una bonita relación con Maite Perroni. Recordemos que eso mismo dijo de Andrea Legarreta, pero después de escuchar los audios, donde se expresa muy mal de la conductora del programa Hoy pocos le han creído.

La verdadera rivalidad entre Sherlyn González y Maite Perroni. Instagram

También se vio envuelta en una polémica con un brujo, ya que aseguró que Sherlyn buscaba tener una relación más solida con su ex novio, José Luis Roma, a quien dejó por una supuesta infidelidad, ya que después de volver de una gira por Colombia encontró condones en una de sus maletas.

En todos los casos Sherlyn negó que las cosas entre su ex, habían quedado mal, pero cuando nació su hijo y cuestionaban a José Luis Roma de ser el padre del bebé, el cantante molesto respondió que por favor, ya no le hicieran más preguntas de su ex relación y que no le interesaba estar envuelto en ningún escándalo.

Maite Perroni Beorlegui por su parte ha seguido cosechando éxitos, desde la telenovela de Rebelde, donde interpretó a Lupita y formó parte también del grupo juvenil RBD, que ha sido uno de los proyectos más exitosos de Televisa.

Recientemente Maite Perroni levantó pasiones por su papel en la serie, “Oscuro deseo”, donde deja ver que las mujeres también son infieles al igual que los hombres y ante ello declaró:

“Creo que ésta es una sociedad llena de estereotipos, de prejuicios. Al hombre se le aplaude y se le ponen medallas de oro por tener una vida sexual activa, mientras que a la mujer se le sataniza por tener una vida sexual activa, tenemos que ser ‘mujeres decentes’. Si una mujer decide vivir su sexualidad, es etiquetada de forma negativa y no estoy de acuerdo, creo que tanto la mujer como el hombre tienen derecho a disfrutar de su sexualidad en libertad” Maite Perroni, actriz y cantante.

Visita el canal de YouTube de CHISPA dando CLICK AQUÍ.