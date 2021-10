La serie derivada de Game of Thrones estrena su primer adelanto

La primera serie derivada de la exitosa “Game of Thrones” mostró sus primeros avances y levantó revuelo en redes sociales con su primer adelanto, despejando algunas dudas de los seguidores de la historia original.

HBO dio a conocer la primeras imágenes de “House of the Dragon” con un teaser en el que se escucha a una voz en off decir: “Dioses, reyes, fuego y sangre”, emocionando a los fans de “Game of Thrones”, historia que causó revuelo de 2011 a 2019 y que dio pie a varias series derivadas que se encuentran en preproducción.

"Los sueños no nos hicieron reyes: los dragones sí", añade la voz en off del teaser de “House of the Dragon”, la cual se espera sea estrenada en 2022 por la plataforma de HBO, aunque aún no hay una fecha confirmada en específico.

Esta nueva serie, que tiene carácter de precuela, está inspirada en el libro "Fire & Blood" (2018), cuya narración se sitúa unos 300 años antes de los hechos narrados en la serie de "Game of Thrones".

"House of the Dragon" se adentra en la historia de los Targaryen, una de las casas más importantes de este universo de fantasía épica. Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy y Paddy Considine son algunos de los miembros del elenco de esta serie.

En octubre de 2019 se dio a conocer que esta sería la primera serie derivada del fenómeno histórico de "Game of Thrones" (2011-2019), que causó sensación en todo el mundo y que tiene el récord de la producción de ficción más premiada de los Emmy (59 galardones en total).

"House of the Dragon" fue creada por George R.R. Martin, el autor de las novelas que dieron pie a este mundo de fantasía épica;; y Ryan Condal, cuyo currículum incluye la serie "Colony". Condal y Miguel Sapochnik son los "showrunners" (máximos responsables de una serie).

Sapochnik, que dirigió algunos de los episodios más célebres de "Game of Thrones", se sentó en la silla del director en el piloto de "House of the Dragon" y en otras entregas de este nuevo show, mientras que Condal se ha encargado de los guiones.

“House of the Dragon” no es la única serie derivada que tendrá “Game of Thrones” pues HBO ha anunciado que trabaja en varias más, que serán producidas y estrenadas en los próximos años.

Con información de Agencia EFE/Fotografías Agencia EFE e Instagram Emilia Clark

