En 2021, una de las noticias que más hizo eco en la prensa y en redes sociales fue el regreso de Marlene Favela a la televisión luego de haberse retirado para dedicarse a su familia, pues hacía no mucho se había casado y convertido en madre, por lo que se había ausentado de los foros.

El año pasado se confirmó que retornaba a la TV como parte del elenco de la telenovela “La desalmada”, en la que dio vida a Leticia, la madre del protagonista de la historia, interpretado por José Ron, sin embargo, antes de este melodrama tuvo un papel principal en una producción donde compartió créditos con Victoria Ruffo y Sofía Castro.

Fue en 2020 cuando se produjo y se grabó la serie con la que Marlene Favela volvió a la actuación al lado de Victoria Ruffo, mucho antes de “La desalmada”, y este proyecto corrió a cargo de José Alberto el “Güero” Castro y contaba la historia de tres mujeres que luchan por sus sueños en la industria de la belleza. ¿Sabes cuál es?

Lu, the power of us

Bajo la idea de promover una línea de productos de belleza, que además fue la patrocinadora de este proyecto, Marlene Favela regresó en 2020 a los sets de grabación para protagonizar la serie “Lu, the power of us”, una producción en la que se reunió con Sofía Castro y Victoria Ruffo, en una apuesta muy ambiciosa.

El proyecto jugaba con la idea de hacer una campaña de publicidad diferente para una marca de productos de belleza, poniéndolo en una historia donde tres mujeres de distintas edades pasaban situaciones muy divertidas, y difíciles, al tiempo que luchan por sobresalir con negocio en la industria de la belleza.

La historia está hablada en español y en inglés y Marlene Favela tiene un papel en el que tiene contacto con las clientas de su salón de belleza, a quienes aconseja no sólo en temas relacionados a su especialidad, sino también en los distintos problemas que se les presentan en la vida real.

Aunque cada una tiene su vida privada, las une un lazo muy importante pues son familia: la madre, la hija y la abuela, representadas en tres actrices mexicanas, quienes muestran su talento mientras promocionan sus productos de belleza en esta serie, la cual marcó el regreso de Marlene Favela a la actuación.

“Lu, the power of us” es una novela digital que se encuentra disponible en el canal de YouTube de LatinUs Beauty y significó una innovación en el marketing y en la manera de hacer publicidad a las marcas, contando una historia con la que muchas mujeres bien podrían identificarse.

Este proyecto sacó de su retiro temporal a Marlene Favela y aunque no fue propiamente hecho para la televisión sí significó su vuelta a la actuación después de haberse tomado su tiempo para casarse y convertirse en madre, y le sirvió para prepararse para su regreso a la TV unos meses después.

