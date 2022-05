La razón por la que Verónica Castro ya no regresó a La casa de las flores

Tras una ausencia de casi 10 años, Verónica Castro regresó en 2018 a la televisión para participar en la serie de Netflix “La casa de las flores”, en la cual interpretó a la matriarca Virginia de la Mora, dueña de la floristería donde se desarrolla toda la trama.

De acuerdo con el director de la serie Manolo Caro, el contrato de la cantante estaba pactado para participar en una temporada de esta ficción, pero debido al éxito que alcanzó se confirmó la secuela, sin embargo, sorprendió que Verónica Castro ya no regresó para ésta.

Para los fans de “La casa de las Flores”, la ausencia de la “Chaparrita de oro” llamó mucho la atención pues se trataba de uno de los personajes principales de la historia, y aunque en un principio se manejó que ella tenía ya otro compromiso en puerta que le impidió seguir con el proyecto, posteriormente hubo una serie de declaraciones que dejaron ver que la relación entre Verónica Castro y Manolo Caro no quedó muy bien y cuál fue la verdadera razón por la que ya no apareció más.

Virginia de la Mora marcó su regreso a la TV

La protagonista de “Los ricos también lloran” había dejado las telenovelas en 2009 tras participar en “Los exitosos Pérez”, melodrama que no terminó tampoco por cuestiones de contrato y fue reemplazada, por lo que sorprendió cuando apareció en “La casa de las flores”, casi una década después.

La actriz interpretó a Virginia de la Mora, la dueña de la floristería donde se desarrolla todo, y lo hizo muy bien, colaborando al éxito que tuvo la primera temporada de la serie, lo que orilló a Netflix a negociar para una segunda entrega.

Sin embargo, Verónica Castro ya no formaría parte de la segunda temporada de “La casa de las flores” y su ausencia fue muy notoria, por lo que el director Manolo Caro fue cuestionado al respecto durante su aparición en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

“Nos habíamos comprometido a hacer solamente una temporada, pero después del éxito tenemos que ver agendas y creo que ella tiene un compromiso de teatro próximamente”, mencionó en aquel momento.

No obstante, fue la propia Verónica Castro quien desmintió a Manolo Caro y dio su propia versión de lo que ocurrió en una entrevista con “Ventaneando”, donde manifestó que las cosas no ocurrieron como las habían contado.

“Yo no quería decepcionar a los fans jóvenes, pero así se dio. Estaba pactado solo aparecer en la primera parte, y después me llaman para hacer algunos capítulos nada más (de la segunda temporada), y luego para hacer la pura voz (en off). Entonces dije que así no. Es todo, o es nada, ya sabes que así soy yo”, dijo la actriz, quien recordó esa misma entrevista en 2019 cuando se desató nuevamente la polémica pues tampoco apareció en la película de la serie, compartiéndolo en un tuit.

