La razón por la que Gaby Spanic desea ganar La casa de los famosos

Desde hace casi dos semanas Gaby Spanic ha estado encerrada en “La casa de los famosos“, reality show en el que convive con otras celebridades y que otorga un premio económico al triunfador o triunfadora, y la actriz venezolana tiene una razón muy especial por la que desea ganarlo.

La protagonista de la telenovela “La usurpadora“, producida por Salvador Mejía para Televisa, reveló cuál es la razón por la que quiere ser la última en abandonar “La casa de los famosos” y tiene que ver con alguien de su familia, por lo que hará todo lo posible por mantenerse entre las favoritas del público y tener la posibilidad de ganar.

En una entrevista que Gaby Spanic concedió para TV Notas, la ex reina de belleza señaló que su objetivo es poder llevarse el premio económico que oferta el reality show de Telemundo y ya sabe bien en que lo invertirá, por lo que pidió el apoyo del público para que voten por ella y la mantengan dentro de la casa.

Cuando a la actriz venezolana le presentaron el proyecto de “La casa de los famosos”, éste le llamó la atención y representó para ella una oportunidad de mostrarse tal como es ante su público, pues dijo, no tiene nada que temer en que la conozcan cómo es en el ámbito privado dado que la única interacción que tenido con sus fans ha sido mediante las telenovelas o programas a los que ha asistido.

“Yo soy hija de Dios, no le tengo miedo a nada, y entré a este proyecto porque creo que será algo que me humanizará con el público, así me conocerán tal cual soy, con defectos y virtudes. La gente sabrá que soy una mujer poderosa, tranquila, de amistades y todo lo contrario a lo que se ha dicho de mí“, expresó la actriz de “Si nos dejan“.

A Gaby Spanic, la estancia en “La casa de los famosos“ le pinta bien pues hasta el momento es la favorita del público para llevarse el triunfo, aunque el reality lleva apenas dos semanas de haber iniciado. De mantener la tendencia, la ex reina de belleza cumplirá el deseo que tiene de ganar y llevar a cabo lo que tiene planeado hacer con el premio económico.

“Gracias por todo su apoyo, por creer en mí y no creer en todo lo que se dice de mí, los amo. Cada que puedo leo todo lo que me comentan en mis redes sociales, por favor, ahora que esté en ‘La casa de los famosos’ voten por mí para que gane, con esos 4 millones le quiero dejar los estudios universitarios pagados a mi hijo”, reveló la histrionisa.

Los días en “La casa de los famosos” no han sido fáciles para nadie, pero Gaby Spanic se mantiene firme y encuentra motivación al pensar en su hijo, pues forma parte de este proyecto con una intención muy importante, y así trató de ayudar a Alicia Machado cuando tuvo un momento de debilidad y aseguró que quería dejar el programa.

En un video compartido por la cuenta del reality en Instagram se observa como Gaby Spanic trata de consolar a la ex Miss universo y le dice que piense en sus hijos y en lo que ellos necesitan: “Yo también me quiero ir pero están unos hijos allá afuera, que están esperando algo de nosotras… Usted puede con eso y más”, le dijo, mostrando el gran afecto que le tiene.

