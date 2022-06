La quieren fuera, Laura Bozzo es la nominada con más puntos en La Casa de los Famosos

Los recientes enfrentamientos con Natalia Alcocer, Ivonne Montero y Niurka Marcos, le cobraron factura a Laura Bozzo, pues como consecuencia de esto la presentadora peruana se encuentra en la cuerda floja. Durante las recientes nominaciones la famosa fue la que más recibió puntos, situación por la que podría ser eliminada del reality de Telemundo.

Fue este pasado jueves cuando se dio a conocer el nombre de los participantes nominados; Natalia Alcocer, Juan Vidal y sorpresivamente Laura Bozzo, siendo está última la que más puntos obtuvo por parte de sus compañeros de La Casa de los Famosos.

Pese a que muchos de los integrantes quieren fuera a La Señorita Laura por ser una de las rivales más fuertes y una de las que más genera controversia dentro de la casa, la decisión de Niurka Marcos, quien es la líder de la semana, la conductora podría estar más en riesgo más abandonar ya que la cubana podría salvar a Juan Vidal con quien ha protagonizado intensos momentos.

De salvar Niurka Marcos a Juan Vidal, Laura Bozzo se enfrentaría a Eduardo Rodríguez y Natalia Alcocer. Cabe mencionar que no es la primera vez que Laura enfrenta una nominación pero a diferencia de la otra ocasión, esta vez recibió más puntos por parte de sus compañeros.

Y aunque se esperaba que Bozzo explotara con su nominación, sus compañeros y el público quedaron sorprendidos al ver a la presentadora calmada antes de que se le informara que estaba nominada. “Sí, obvio”, expresó la famosa. Cabe mencionar que hace unos días la peruana tuvo una fuerte discusión con Natalia Alcocer tras la salida de El Potro y después de que Alcocer la llamara señora de edad.

"¡Tú a mí no me vas a decir 'señora de edad'! ¡Me estás discriminando! ¡Yo nunca he sido prostituta ni me he robado marido de nadie como tú, tremenda... ¡vieja tu madre!", le gritó Bozzo a Natalia. Pero la cosa no paró ahí, ya que La Abogada de los Pobres se quejó con La Jefa de Natalia.

"Yo no voy a permitir que una prostituta que lo único que sabe hacer es tener hijos con hombres casados, me venga a faltar al respeto a mí, y me refiero a Natalia. Se pone a llorar por lo del Potro y yo le digo 'no seas hipócrita si tú y tu gente votaron por él'. Yo ya no puedo formar parte de un circo tan barato como este con gente tan hipócrita y tan cínica", se quejó Laura Bozzo.

