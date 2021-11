La magia de Colombia en la pantalla grande de la mano de Encanto de Disney

Tras su próximo estreno, Byron Howard, uno de los directores de la nueva cinta de Disney como es "Encanto", aseguró en entrevista con Efe que: "Esta película estaba destinada a desarrollarse en Colombia", mismo que se traduce a un musical animado y ambientado en el realismo mágico de Gabriel García Márquez y que se estrena este jueves en Estados Unidos.

Esa magia, junto a la biodiversidad, la música y las diferentes etnias que habitan Colombia, entre otros, resultaron en el cóctel perfecto para que Disney eligiera hace cinco años al país cafetero como el escenario ideal para la familia Madrigal.

"Creo que hay algo en esa tradición narrativa que se sintió tan orgánico que fue la combinación óptima para una película de Disney en la que la magia está presente. Pero no es magia europea: es la magia ligada a la emoción y basada en la experiencia de la vida real", subraya, con rostro pensativo, Howard ("Bolt").

Y la acción ocurre en "La Casita", una hacienda que evoca una mezcla de viviendas tradicionales de las localidades de Barichara, Cartagena y Salento, que desde el inicio de esta película animada se convierte, con vida propia, en uno de los personajes más importantes.

VALLENATO, CUMBIA Y JOROPO

También toman especial relevancia en las casi dos horas de filme diferentes géneros de "la mejor música del mundo", la colombiana, según valora en declaraciones a Efe otro de los directores, Jared Bush ("Zootopia").

Las canciones, principalmente interpretadas en la película por la protagonista, Mirabel, en momentos de alegría, tristeza o miedo, van desde el vallenato hasta la cumbia, pasando por el mapalé, el joropo y el bambuco, originarios de Colombia.

"Honestamente es como un sueño hecho realidad: poder absorber tanta música como fuera posible, ya que es la mejor música que he escuchado", se sincera un sonriente Bush, también músico.

Toda esta mezcla musical es bajo el arte del compositor Lin-Manuel Miranda -creador del fenómeno de Broadway "Hamilton"-, que escribió y produjo ocho canciones originales de "Encanto", los arreglos musicales de la también compositora Germaine Franco, y piezas con la voz de los cantantes Carlos Vives y Sebastián Yatra.

LA IMPORTANCIA DEL ESPAÑOL

Al tratarse de una película ambientada en Colombia, tanto Howard como Bush y Charise Castro-Smith, otra de las directoras, quisieron en todo momento que el español tuviera presencia tanto en las canciones como en algunos diálogos en los que los personajes hablan en su lengua de manera natural, según ellos mismos cuentan.

Tantas vueltas dieron sobre el uso del español en la fase de creación de la película que incluso se plantearon hacerla en ese idioma, aunque al final recularon.

"Pensamos mucho en todas las decisiones que tomamos sobre el español, los acentos de los personajes. (...) Al final tenemos mucho español en la película y los personajes utilizan expresiones colombianas", defiende Castro-Smith, de familia cubanoestadounidense.

GASTRONOMÍA COLOMBIANA EN LA MESA

La comida juega también un rol principal en muchas escenas de la película "hasta el punto de que se puede oler", bromea uno de los directores, Howard, durante la sesión de presentación a los medios.

Tanto es así que una panela, varias yucas, totumas y sacos de café son algunos de los alimentos que lleva Mirabel en su canasta, conocida como maceta, que es una representación del día del ahijado, una celebración de Cali (Colombia) cada 29 de junio.

"Era súper importante que hasta el detalle más mínimo de la cultura colombiana fuera correcto, y creo que lo hemos conseguido", celebra el equipo detrás de los secretos del realismo mágico de "Encanto", que lleva a las grandes pantallas de Estados Unidos la magia de Colombia a partir de este jueves 24 de noviembre. EFE

Con información de Alex Segura Lozano EEUU CINE (Crónica) / Agencia EFE Los Ángeles (EE.UU.)

