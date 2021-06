La latina Rachel Zegler será Blanca Nieves en la nueva película de Disney y hay controversia

Rachel Zegler, actriz de origen colombiano, será la encargada de interpretar a Blanca Nieves en la nueva película de live action de Disney, la cual será dirigida por Marc Webb, anunció la propia histrionisa en sus redes sociales y ya hay controversia por parte de los fans del cuento animado.

Conocida en el cine por coprotagonizar la cinta “West Side Story”, de Steven Spielberg, a la latina Rachel Zegler le llega esta gran oportunidad, a la cual llamó “un sueño hecho realidad”, pues desde niña fue fan de este personaje de cuento.

La nueva película se llamará "Blanca Nieves y los siete enanos" y seguirá con la tendencia de la productora de convertir sus clásicos animados al formato de ficción con actores reales, como ya ocurrió con “La Bella y la Bestia” y “Mulán”, sin embargo, y como ya pasó en otras producciones, Disney desató la polémica pues en el cuento y en la animación, el personaje principal es de piel completamente pálida.

Incluso, en redes sociales, algunos de los seguidores de la cinta animada hicieron referencia a esto preguntándose si el nombre de Blanca Nieves era precisamente porque el personaje era de tez muy clara, sin embargo, Disney no se ha pronunciado al respecto pero desde hace un tiempo ha demostrado su tendencia a abrirse culturalmente y dar cabida a las minorías en sus elencos.

En un comunicado recogido por medios estadounidenses, Marc Webb aseguró que "las extraordinarias capacidades vocales" de Rachel Zegler son sólo una pequeña parte de sus talentos: "Su fortaleza, inteligencia y optimismo se convertirán en una parte fundamental para redescubrir la alegría de este clásico cuento de hadas de Disney", afirmó el realizador.

La variada filmografía de Marc Webb incluye títulos de comedia romántica como "500 Days of Summer" (2009), que protagonizaron Joseph Gordon-Levitt y Zooey Deschanel; y películas de superhéroes como "The Amazing Spider-Man" (2012) y "The Amazing Spider-Man 2" (2014), cuyo reparto encabezaron Andrew Garfield y Emma Stone.

"Snow White and the Seven Dwarfs" (1937), basado en un cuento de los hermanos Grimm, fue el primer largometraje de Disney y con el paso de los años se convirtió en una cinta imprescindible de la historia de la animación.

La narración de Blanca Nieves ha sido objeto de algunas versiones modernas como las de las películas "Mirror Mirror" (2012), con las actrices Julia Roberts y Lily Collins; o "Snow White and the Huntsman" (2012), con Kristen Stewart.

El papel de Blancanieves consolida el fascinante ascenso en el cine de Rachel Zegler, que en su primer papel en Hollywood encarnará a María en la versión de "West Side Story" que Steven Spielberg estrenará en diciembre.

Zegler tomará así el relevo de Natalie Wood, que interpretó a este personaje en la exitosa cinta de 1961, y dará la réplica a Ansel Elgort, que será Tony (el papel de Richard Beymer). La leyenda puertorriqueña Rita Moreno, que ganó el Óscar a la mejor actriz de reparto por la primera "West Side Story", regresará en esta ocasión interpretando a Valentina, la propietaria de la tienda en la que trabaja Tony.

"West Side Story", dirigida por Jerome Robbins y Robert Wise, se hizo con diez Óscar, incluido el de mejor película. Por otro lado, el pasado febrero se dio a conocer que Zegler formará parte también de la secuela de la cinta de superhéroes "Shazam!" (2019).

