¡La cosa está que arde!: Llaman cornudo a Edwin por videos de Kimberly Flores con otro

Luego de que hace unas horas se filtraran unos candentes videos de Kimberly Flores y Roberto Roman desde el interior de “La Casa de los Famosos”, el nuevo reality show de la cadena Telemundo, los usuarios de las redes sociales reaccionaron ante está supuesta falta de respeto de la modelo guatemalteca hacía su esposo, Edwin Luna, a quien los usuarios de las redes sociales han llamado cornudo.

Fue la semana pasada cuando La casa de los Famosos llegó a las pantallas, programa que cuenta con grandes personalidades de medio del espectáculo como Kimberly Flores, Gaby Spanic, Alicia Machado, Pablo Montero, entre otros, y desde entonces los artistas han dado mucho de que hablar como la esposa de Edwin Luna que ahorita se encuentra en medio de una polémica luego de que se filtraran unos candentes videos de ella junto al actor, Roberto Romano.

Resulta que en los videos, que rápidamente se viralizaron y dieron pie a comentarios como que Edwin Luna es un cornudo, debido a que Kimberly Flores se muestra muy cariñosa con Roberto mientras están en el baño, quien inclusa le besa la mejilla después de que la esposa del cantante se agacha, quedando muy cerca del actor.

En otro video, se puede ver que entre Kimberly Flores y Roberto hay mucha confianza, pues ella mete una de sus manos en el bolsillo de su sudadera para posteriormente levantar la prenda, mientras que él acaricia su espalda. Aunque, hasta el momento y lo que se ha filtrado en la red, Kimberly Flores y Roberto han demostrado que tienen una relación muy cariñosa, pues sus acercamiento solo quedan en coqueteos, los usuarios de las redes sociales no se han quedado callados y no han dudado en llamar a Edwin Luna cornudo.

Mientras unos usuarios coinciden que todo es parte del reality show para tener más audiencia, otros han criticado severamente a Kimberly Flores por prestarse a este tipo de situaciones en caso de ser así, mientras que otros no han dejado de llamarla vulgar y a su esposo cornudo.

“Aunque sea un programa.. ella se ve muy mal haciendo eso porque esta casada, respetate un poco”, “Es una cabaretera”, “Aqui y en china es una falta de respeto para ella misma , para su esposo e hijos”, “No mams que falta de respeto así asus hijos ya no es tanto por el marido”, “Muchos dice que es actuado pero aunque sea actuado se mira mal como mujer casada para que se presta para eso”, “Edwin un cornudo”, “Wow esa mujer es una vulgar y no tiene nada de respeto por el esposo”, “Que falta de respeto para el esposo ? Show o no eso se ve mal”, son algunos de los comentarios que circulan en las redes sociales.

Cabe señalar que Kimberly Flores y Edwin Luna se casaron en el 2019 en medio de una polémica luego de que el vocalista de “La Trakalosa de Monterrey” supuestamente le fuera infiel a su entonces pareja, Alma Cero. Tanto Luna como Flores son una polémica pareja, pues siempre están en boca de todos gracias al tipo de contenido que publican en sus redes sociales.

En unas recientes publicaciones en Instagram, Kimberly Loaiza ha elevado la temperatura con tremendos bikinazos para agradecer el apoyo del público que la sigue en La casa de los Famosos. Cabe señalar que la cuenta está siendo manejada actualmente por un community manager.

