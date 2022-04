La actriz mexicana Kate del Castillo, nueva imagen de Universal+

El grupo de empresarios de Universal+ anunció el miércoles en un comunicado que la actriz mexicana Kate del Castillo será la nueva imagen del nuevo paquete de canales premium en Hispanoamérica, una elección basada en "la fuerza de la mujer latinoamericana" que ella representa.

La protagonista de series como "La Reina del Sur" es la imagen de la campaña "Mírame", de NBCUniversal, para la promoción del paquete de canales sin cortes comerciales que integran Universal Premiere, Universal Cinema, Universal Comedy, Universal Crime y Universal Reality.

La elección de Kate del Castillo se basa también en su "exitosa trayectoria como actriz, productora y empresaria y su conexión con el perfil de audiencia de muchas de las series protagonizadas por mujeres fuertes, decididas y únicas que solo se pueden ver en Universal +, como en 'La Brea', 'The Newsreader', 'The Mindy Project' y la serie de culto '30 Rock'", añadió el comunicado.

En la campaña, la actriz mexicana explica por qué la gente tendría que suscribirse a Universal+ y cuáles son las características que hacen a este paquete de canales premium único, mientras representa escenas de algunas de las grandes producciones que ofrecen los canales de Universal+.

La campaña promocional de Universal+, que ya se puede ver en las televisiones de pago, "incluye emocionantes tomas de acción en las que, por primera vez, Kate del Castillo interactúa con un actor en llamas". EFE

En el vídeo promocional, se puede ver a Kate del Castillo como una mujer empoderada en sus acostumbradas escenas de acción mientras dice: "Mírame, ¿Por qué siempre tengo que dar respuestas a todo lo que hago?, ¿Por qué tengo que justificar lo que pienso, a dónde voy, cómo me visto o con quién salgo?".

"En realidad no tengo porqué hacerlo, pero una cosa sí te puedo decir, porque elijo Universal Plus... Porque es la nueva opción de entretenimiento premium para disfrutar en casa, junto a miles de horas de contenido on demand, porque puedo conectar con historias reales, porque tiene miles de horas de series, de shows, películas que emocionan y sus personajes me inspiran".

"Descubre la nueva experiencia premium en casa... Con Universal Plus disfruta series originales y exclusivas en estreno, los éxitos en taquilla más importantes de Hollywood, las mejores comedias, cientos de crímenes reales por resolver y los escándalos más dramáticos de los realities televisivos. Por eso, elijo Universal Plus... Mírame".

