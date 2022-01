La Rebelión de las Esposas es el nuevo proyecto de Aracely Arámbula

Desde hace algunas semanas y luego del éxito obtenido en la gira de teatro con "¿Por qué los hombres aman a las ca***nas?" junto a Anastasia Acosta y Mauricio Ochmann, la actriz Aracely Arámbula había anunciado un nuevo proyecto pero no dejó claro de qué se trataba; hoy se sabe que "La Rebelión de las Esposas", es ese proyecto televisivo del que hablaba.

Y aunque 'la Chule' no ha dado detalles del mismo abiertamente, en redes sociales ya circulan las primeras imágenes por parte de los fanáticos de la actriz, quienes siguieron sus historias de Instagram oportunamente y se pudieron enterar de algunos otros datos de la nueva producción en la que figura.

Y tras publicar una fotografía con algunos integrantes del proyecto, se sabe que lleva por nombre "La Rebelión de las Esposas", que es una serie televisiva y que está dirigida por Iñaki Peñafiel y fotografiada por Luis Ávila.

La sorpresa de este 2022 es que Aracely Arámbula compartirá créditos entre otros actores, con la actriz mexicana Ana Serradilla, Daniela Vega, quien posteó en su cuenta de Instagram la primera postal de la serie televisiva en la que se lee:

"Hoy comenzamos una nueva aventura! Estoy muy feliz de ser parte de esta serie mexicana con mujeres espectaculares. Gracias equipo, compañeras y crew. #LaRebelionDeLasEsposas Próximamente en su tele más cercana con: @la_serradilla @aracelyarambula @adytapaz y su humilde servidora. Dirigido por Iñaki Peñafiel #seriemexicana".

Por supuesto, los fanáticos de Aracely Arámbula no pudieron ocultar su emoción por volver a ver a su actriz favorita actuar de nuevo; así se lee uno de los tantos buenos deseos de las seguidoras de la ex de Luis Miguel:

"Qué Emoción, Esta Era La Sorpresa Que Nos Tenía preparada Nuestra Queen... Una Serie Que Se llama #larebeliondelasesposas, Felicidades Mi Ara Por Este Proyecto, Todo el éxito #aracelyarambula".

Por el momento, se desconoce a qué productora pertenece dicha serie, pero lo que sí es un hecho es que 'la Chule' tiene muy contentos a sus seguidores con esta nueva aventura y que es un serie mexicana que muy pronto se podrá disfrutar.

