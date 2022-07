La Hora Marcada volvería tras 34 años de su estreno bajo producción de Carlos Bardasano

Luego de una serie de exitosas producciones televisivas como series y telenovelas, el más reciente, "La Mujer del Diablo" para la plataforma ViX+, propiedad de Televisa Univisión, el productor Carlos Bardasano ya tendría un as bajo la manga. Se trata de revivir "La Hora Marcada", serie que en los 80's, fue una de los programas más vistos de la barra de entretenimiento del Canal de las Estrellas.

Pues desde que puso un pie en la televisora de San Ángel, Carlos Bardasano no ha parado de entretener a los televidentes; "La Piloto" (2017-2018) con dos temporadas, "La Bella y las Bestias" (2018), "Amar a Muerte" y "Las Buchonas" (2018-2019) y "El Dragón: el Regreso de un Guerrero" (2019-2020) con dos temporadas, han sido algunas de las series y telenovelas con las que el venezolano ha conquistado al público mexicano y latino de Estados Unidos.

Pero también con otras como los remakes realizados bajo el formato de la Fábrica de Sueños: entre éstas, "Rubí" (2020), "Como tú no hay 2" (2020), "Si Nos Dejan" (2021) y "Los Ricos También Lloran" (2022), sin olvidar "La Mujer del Diablo" (2022).

Lee también: David Zepeda y Dulce María en casting para nuevo proyecto de Carlos Bardasano

Y en las últimas semanas ha trascendido que luego de dejar lista "La Mujer del Diablo" para la recién estrenada plataforma de streaming ViX+, es que Bardasano estaría poniendo sus ojos y centrando su atención en revivir una teleserie de los 80's que albergó a quienes hoy por hoy, han brillado en el cine y México y el mundo, entre ellos, los cineastas Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y el experto en la fotografía, Emmanuel 'El Chivo' Lubezki; así como directores con importantes trabajos en México, entre ellos Luis Estrada y Carlos Marcovich.

En su momento, fue uno de los primeros trabajos de la productora Carmen Armendáriz, quien actualmente ha realizado importantes producciones como el remake de "La Madrastra" (2022), trayendo de vuelta a Aracely Arámbula a Televisa, así como la bioserie en honor a la última diva del Cine Mexicano de la Época de Oro, María Félix, bajo el título "María Félix, La Doña".

Le también: Aseguran que Ana Brenda Contreras y Daniel Arenas no se soportan por mal aliento y el olor a sudor

Hace 34 años, Carmen Armendáriz logró que la serie se emitiera a través del Canal de las Estrellas, de 1988-1990 en el horario de las 10:00 pm, y más tarde fue retransmitida en el Canal 9 entre 1997-1999 así como en canales filiales a Televisa, del interior de la República Mexicana.

La propuesta de la serie de televisión en México del género de terror, fue explotar al máximo las posibilidades, el tratamiento visual y argumental de cada uno de sus episodios presentando historias de terror, fantasía e incluso ciencia ficción. La protagonista era "La mujer de Negro", quien representaba a la muerte. Las historias eran sencillas, originales y buscaban generar miedo en sus televidentes.

La protagonista era 'La Mujer de Negro', quien representaba a la muerte y fue personificada por varias actrices, entre las más frecuentes; Frances Ondiviela, Margot Buzali y Tere Hernández. Aparecía en todos los capítulos, con vestido largo y un sombrero negro; ya sea que simplemente pasara u observara a la víctima, a la mitad o final del capítulo. Las historias de media hora eran sencillas, originales y buscaban generar miedo en sus televidentes.

Y de acuerdo a Wikipedia, en 2007 Televisa lanzó una serie inspirada en "La Hora Marcada" bajo el título de "13 Miedos", en la que el personaje de 'La Mujer de Negro' es remplazado por el del Diablo, interpretado por Constantino Morán. Este narrador sale con los ojos negros, a veces sin pupilas.

El elenco que conformaba la serie estaba integrado por importantes figuras del cine y la televisión como Ofelia Guilmáin, Pedro Armendáriz Jr., Marga López, Adriana Roel, Gonzalo Vega, Angélica María, Jacqueline Andere, Salvador Sánchez, Patricia Reyes Spíndola y Evita Muñoz "Chachita", entre otros.

Este 2022, la producción que conservaría la esencia del serial, se valdría de todas la herramientas tecnológicas para que tuviera mejores efectos especiales y demás elementos, pues no hay que olvidar que si Carlos Bardasano fuera el productor, sería garantía de éxito.

La primicia sobre este as bajo la manga de Bardasano, la dio a conocer el periodista Edwin Palencia en su sitio de Instagram @confesiones_de_famososof.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!