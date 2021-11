La Corcholata, el personaje que hizo famosa a Carmen Salinas

Carmen Salinas inició en 1964 su trayectoria en la televisión mexicana en la telenovela “La vecindad”, pero fue en 1975 cuando interpretó el personaje que la hizo famosa y que hasta la fecha es referencia para los millones de fans de la actriz, quien actualmente pasa por un momento muy complicado de salud.

La histrionisa nacida en Torreón, Coahuila, en 1939, cumplió este 2021 57 años de carrera artística ininterrumpida, destacando por personajes en telenovelas y películas que han dejado huella, como “La Corcholata”, el papel que la hizo famosa y que interpretó en la cinta “Bellas de noche”, en la década de 1970.

“Bellas de noche” se convirtió en la cinta que dio inicio a la llamada etapa del “cine de ficheras” en México y “La Corcholata” se volvió inolvidable para el público mexicano, que le dejó el apodo de cariño a Carmen Salinas, quien también lo recuerda con orgullo.

Lee también: Ninel Conde recuerda a Evelina, de El Señor de los Cielos, con impactante foto

En una colaboración que la primera actriz hizo para el canal Tlnovelas habló sobre su personaje y bromeó con él, pues dijo que ella en la vida real es muy diferente a “La Corcholata”, a quien describió como una mujer que siempre traía una copa a la mano.

“’La Corcholata’ es un personaje que hice en el cine, pero era eso, no porque Carmen Salinas sea así, era un personaje que decía que siempre andaba borrachita, pero la verdad es que yo ni fumo ni tomo, entonces no doy el perfil para salir en estas revistas de sociales… porque ahí pura gente que tenga la copa o un cigarro”, dijo la actriz.

Aunque Carmen Salinas ya tenía más de 10 años de trayectoria en cine y televisión, “La Corcholata” se convirtió en uno de sus personajes más entrañables por la simpatía que proyectaba, además que le permitió demostrar su talento y enamoró al público.

Pese a que este ha sido uno de los papeles más importantes de la actriz coahuilense, hay quienes lo han usado en su contra buscando desprestigiarla o hacerla menos, como cuando fue diputada y algunos políticos quisieron menospreciarla al recordarle a “La Corcholata”.

Lee también: Ana Martín rinde homenaje a Carmen Salinas con inédita foto del pasado

“Quiero decirles que yo no soy ‘La Corcholata’, soy una mujer que interpretó el papel de una borrachita ‘La Corcholata’. No saben si leo o no, no tienen por qué juzgarme por un personaje, pido que se me respete, yo no soy Juana Pérez para que digan que soy una vieja ignorante que no sabe”, dijo Carmen Salinas en una entrevista con Milenio.

En su trayectoria de casi 60 años, la actriz mexicana se metido en la piel de muchos personajes y su más reciente trabajo ha sido en “Mi fortuna es amarte”. Desde hace unos días, Carmen Salinas se encuentra internada con delicado estado de salud tras sufrir un derrame cerebral y muchos famosos se han unido en oración para pedir su recuperación.

Síguenos en