La Casa de los Famosos 2 llega a su fin; Ivonne Montero es la ganadora

Cuatro famosos son los que quedaban como finalistas de "La Casa de los Famosos" en su segunda edición, y la noche de este lunes llegó a su fin con una gran sorpresa para los fanáticos, la actriz y cantante Ivonne Montero como la gran ganadora.

Del cuarteto de famosos que vivieron en "La Casa de los Famosos" hasta hace unas horas de este lunes, Toni Costa y Nacho Casano fueron los primeros eliminados del reality show de Telemundo y las emociones aumentaron cuando sólo quedaban Salvador Zerboni (uno de los favoritos) e Ivonne Montero, aunque los cuatro lucharon hasta el último momento por ganar los 200 mil dólares en efectivo, el gran premio.

Tras los nervios de cada celebridad como principal ingrediente del show televisivo, los conductores Héctor Sandarti y Jimena Gallego, revelaron el nombre de la estrella ganadora, que también fue una mujer como en la primera edición, siendo la ganadora, la actriz venezolana Alicia Machado.

Gracias a que las estrellas se muestran tal cual son dentro de la casa y algunos hasta muestran lo cariñosos que son entre ellos, el programa se ha vuelto uno de los más importantes de Telemundo en Estados Unidos y otros países a donde llega y las reacciones, comentarios de todo tipo y hasta los inevitables memes no han cesado de principio a fin.

Y luego de unos meses (16 semanas) de estar encerrados con otros colegas del espectáculo mexicano y extranjero, esta lunes en la noche, por fin se supo que Ivonne Montero arrasó con el porcentaje de votos del público (33.8), por lo que sorprendió a los tres famosos que también esperaban ganarse el premio.

Ivonne Montero se perfilaba como la ganadora desde las primeras veces que fue salvada y más cuando se convirtió en la primera finalista del reality show. Y en su cuenta de Instagram, la famosa escribió esta noche: "91 días después… ¡Llegamos a la gran final! ¡Gracias familia querida! ¡Gracias #TeamIvonne! #lcdlf2 #lcdlf2YoConIvonne #YoConIvonne #IvonneMontero #telemundo #reality #realityshow #granfinal".

Y en un segundo post de esta noche, agradeció haber sido la elegida por el público para ser la ganadora absoluta de "La Casa de los Famosos 2". "¡Somos ganadores #TeamIvonne! ¡Gracias, gracias, gracias!".

Y al momento en el que el presentador guatemalteco gritó el nombre de Ivonne Montero como la ganadora de la segunda, la guapa actriz rompió en llanto. Y para agradecer a su público expresó: "Así fue el momento en donde recibí la maravillosa noticia de ser ganadora de #lcdlf2. ¡Gracias a todos por su apoyo! Vestido: @vestidosjlo. #lcdlf2YoConIvonne #YoConIvonne #IvonneMontero #TeamIvonne #LaLoba #telemumdo #reality #realityshow #granfinal".

A Salvador Zerboni no le gustó nada la noticia de haber perdido la oportunidad de oro de obtener esos 200 mil dólares en efectivo, y aunque fue el que obtuvo el segundo lugar con 32.6% de los votos en la tabla de posiciones, sólo se quedó con eso. Por su parte, Nacho Casano alcanzó el 19 % y Toni Costa el 14.6%, datos que se revelaron la noche de este lunes.

