La "Caja Netflix" llega a Guadalajara para acercarse a fanáticos mexicanos

El drama, el suspenso y la diversión del "streaming" llegaron a Guadalajara, Jalisco, con el proyecto "Caja Netflix", que se estrenó este fin de semana en México con el fin de que el público tenga un mayor acercamiento a los personajes de sus series y películas favoritas.

En un espacio multicolor como las barras que dan la bienvenida al inicio de la plataforma, los mexicanos pueden vivir esta experiencia como abrir una caja de sorpresas con los personajes y detalles curiosos de 78 series y películas populares, como “El juego del calamar”, “Cobra Kai”, “La Casa de Papel” o "Stranger Things”.

Berenice Valdez, de 39 años, es una aficionada de la producción española “La casa de papel” y contó a Efe que tuvo que esperar poco más de dos horas para entrar al espectáculo para hacerse fotografías en los sets que fueron ambientados con los personajes y objetos icónicos de esta y otras series.

Lee también: Maite Perroni y el elenco que conforma Triada, la nueva serie de Netflix

“Soy muy fan de "La Casa de papel" y no me lo quería perder, está muy padre (bien) que nos den la oportunidad de tener ese acercamiento. Es algo pequeño el recorrido, pero interesante y salí hasta con una máscara”, relató.

Cada rincón de esta “caja” está dispuesto para que los asistentes interactúen en el túnel de las emociones, un coro de imágenes que transmiten a la vez, alegría, tristeza, drama o suspenso mientras el público puede describir en un juego lo que cada serie le hizo sentir.

Lee también: Jennifer Lopez adelanta tráiler de su cita The Mother con Gael García

En el "Laberinto del fan", los aficionados pueden conocer más datos de sus series y personajes favoritos o elegir al villano más odiado, en donde el sensei Terry Silver, de “Cobra Kai” lleva la delantera.

Raúl Almanza, de 28 años, y su novia Judith Frausto, de 24 años, no perdieron la oportunidad para interactuar en todas las actividades y llevarse algunos de los regalos de las series.

“Somos muy fans de muchas series, supimos de este evento y quisimos venir. Estuvimos dos horas y media formados y nos gustó mucho. Es bonito que a los fans nos den este tipo de espectáculos para que la gente venga y conozca más de las series”, comentó el joven a Efe.

La "Caja Netflix" es, ante todo, un lugar para tomarse fotos y compartirlas con los amigos ya sea en la marquesina que muestra lo más nuevo de la plataforma presente en 190 países o en los sets que reproducen escenas de las series.

El espectáculo permanecerá en Guadalajara hasta el 20 de marzo. Por ahora no hay planes de que esté en alguna otra ciudad de México. EFE

MÉXICO TELEVISIÓN / Agencia Guadalajara (México) / Fotografías EFE - Francisco Guasco

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!