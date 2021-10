Keanu Reeves regala lujoso reloj de 200 mil pesos a dobles de la película John Wick 4

El actor canadiense Keanu Reeves, quien siempre se ha caracterizado por ser una persona amable y carismático pero sobre todo por su calidad humana y su sencillez pese a la fortuna que ha genearado con sus diversos proyectos en Hollywood, siendo algunos de ellos Matrix. Ahora el famoso actor es noticia mundial tras revelarse que le regaló relojes valuados en apróximadamente 200 mil pesos mexicanos a sus dobles de la película John Wick 4.

Como agradecimiento por apoyarlo en algunas escenas de riesgo en la película John Wick 4, Keanu Reeves invitó a los actores dobles (Bruce Lee Concepcion, Jeremy Marinas, Dave Camarillo y Li Qiang) a cenar en un restaurante de París y ahí les dio la sorpresa; unos lujosos relojes de la marca Rolex los cuales estaban personalizados.

Ante el costoso obsequio de 200 mil pesos, el actor Jeremy Marinas no pudo ocultar su felicidad y agradecer a través de resus redes sociales al actor por tremendo regalo."Mejor regalo de envoltura de todos los tiempos ", escribió Marinas. Como era de esperarse, la noticia rápidamente se viralizó y los fans del actor canadiense no tardaron en expresar su admiración.

No es la primera vez que Keanu Reeves se vuelve tendencia en las redes sociales por demostrar que su labor altruista, su amabilidad, humildad y caballeroso que es, tal y como lo dejó ver hace unos meses al ceder el asiento a una mujer mientras viaja en el metro.

El video se hizo tan popular que al protagonista de Matrix se robó por completo el corazón de propios y extraños. "Cuanta humildad, eres una persona excepcional", "Qué gentileza", "Hermoso y caballero", "Varonil, bello, alma pura, perfil bajo, sexy, sensual, atractivo, caballero, centrado,entiende lo que es la vida y los verdaderos valores de ella, no prioriza el dinero como la mayoría", " que hombre tan gentil", "Todo un caballero", son algunos de los comentarios en el clip que se viralizó rápidamente.

Cabe mencionar que en repetidas ocasiones el histrión ha expresado que para él lo menos importante es el dinero, pero se sabe que gran parte de sus ganancias en los diversos proyectos que realiza lo dona a quien más lo necesite, y aunque no lo presume se sabe que ayuda a organizaciones como PETA, Stand up to Cancer y SickKids Foundation.

