Keanu Reeves donó su salario de Matrix para la investigación del cáncer

El músico y actor canadiense, Keanu Reeves donó una gran parte de sus ganancias de la película original The Matrix a la investigación del cáncer, afirma un nuevo informe. Según New York Post, Reeves de 57 años recibió 10 millones de dólares por adelantado por la película de ciencia ficción de 1999, antes de ganar otros 35 millones, cuando la película se convirtió en un éxito de taquilla.



El actor donó el 70 por ciento del dinero -31,5 millones de dólares-, a la investigación de la leucemia. La causa era cercana y querida para el corazón de Reeve, ya que su hermana menor, Kim, había estado luchando contra la enfermedad durante ocho años en el momento en que hizo la donación.

A Kim le diagnosticaron cáncer de sangre en 1991 y pasó una década entrando y saliendo del tratamiento antes de finalmente entrar en remisión en 2001. Hace unos días llegó a las pantallas, Matrix Resurrections, la saga de ficción protagonizada por Keanu Reeves, a 20 años de la primer película.

"No lo sé, parece que es lo que los humanos hacen. No se reinician ni se reciclan pero vuelven a visitar el pasado, es interesante", analiza Reeves en una conversación con Efe por su retorno a la saga de las hermanas Wachowski. Cabe señalar que tras el lanzamiento de Matrix Resurrections ha recaudado aproximadamente 68 millones de dólares.

Matrix Resurrections se estrenó en al menos 76 países con éxito, sin embargo, las ganancias hasta el momento han sido menos que las otras películas. Por ejemplo la primer película; Matrix (1999) -generó 463,5 millones de dólares alrededor del mundo, mientras que Matrix Reloaded, la cual se lanzó en el 2003, obtuvo ganancias de 739,4 millones de dólares y Matrix Revolutions (2003), racudó 427,3 millones de dólares.

Ante el reciente estreno, Keanu Reeves, descartó la posibilidad de que vaya a ver Matrix 5. "No lo creo. Si tuviera que participar en una encuesta... no, una encuesta no, un voto. Diría que Lana no hará otra película de 'Matrix'", señaló el actor.

