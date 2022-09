Kate del Castillo se empodera como Teresa Mendoza con el tráiler de La Reina del Sur 3

La intrépida y aventurada Teresa Mendoza, personaje de la exitosa serie "La Reina del Sur", viene más empoderada que nunca en la tercera temporada que está a mes y medio de su estreno; y su intérprete, la actriz Kate del Castillo, trae nuevas sorpresas con el avance de esta nueva entrega de Telemundo.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de 49 años, muestra un cambio radical de la Teresa Mendoza de 2011, a la de 2019 y a la de este 2022, cuando ya ha pasado por el dolor más grande que es el temor a perder a su hija que ha sido presa fácil de los enemigos de la protagonista de la narco serie.

Y al pie del tráiler oficial de la tercera temporada de "La Reina del Sur", la hija del primer actor Eric del Castillo, escribió en su cuenta de Instagram: "¡Les tengo una sorpresa! Revisen mi Instagram para ver en exclusiva el Tráiler de la Nueva Temporada de 'La Reina del Sur'! ¡Graben sus reacciones etiquetando @ReinaDelSurTV para que los pueda ver. ¡No hay vuelta atrás!".

En el clip de de 1:41 minutos de duración, se resumen los retos a los que Teresa Mendoza tendrá que enfrentarse con nuevos enemigos y nuevos personajes, además de los icónicos Epifanio Vargas (Humberto Zurita) -el eterno presidente de México-, y César Güemes "El Batman" (Alejandro Calva) empujándola a una nueva misión de la producción de Telemundo.

El elenco de la tercera temporada, está conformado por Humberto Zurita, Lincoln Palomeque, Eduardo Yáñez, Kika Edgar, Alejandro Calva, Pêpê Rapazote, Isabella Sierra, Tiago Correa, Ágata Clares, Dimitry Anisimov, Antonio Gil, Emmanuel Orenday y Sara Vidorreta, además de Kate del Castillo.

La tercera temporada de la teleserie, cuyos guiones fueron inspiración de Lina Uribe y Darío Vanegas y estuvo dirigida por Carlos Bolado, Carlos Villegas y Claudia Pedraza -de acuerdo a un comunicado-, está lista para estrenarse el próximo 18 de octubre por la señal de Telemundo en Estados Unidos.

Y además del tráiler oficial de esta tercera entrega, que ha compartido la propia protagonista, el periodista Chema Cortés, compartió también el póster oficial de "La Reina del Sur 3", con la diferencia en relación a la primera y segunda entregas, que Kate del Castillo no viste de negro, sino de blanco y no está sentada en la silla en la que aparece en las primeras dos temporadas, pues esta vez, está ardiendo en llamas, lo que supone que en esta tercera entrega, Teresa Mendoza tendrá que hacer de todo para sobrevivir.

"La reina está de regreso! Póster oficial de la tercera temporada de #LaReinaDelSur. La fecha de estreno ha sido revelada: 18 de octubre, a las 9PM/8C, por #Telemundo. @reinadelsurtv @katedelcastillo @telemundoseries", se lee al pie de la publicación.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!