Kate del Castillo protagonizará la nueva versión de Anna Karenina

Luego de sus imborrables participaciones como protagonista de series como "La Reina del Sur" o "Ingobernable", la actriz mexicana Kate del Castillo protagonizará y producirá "A Beautiful Lie", (Una hermosa mentira) una serie que reinterpreta y trae al mundo contemporáneo la historia de "Anna Karenina", del escritor ruso León Tolstói en 1877.

Pantaya, Endemol Shine Boomdog y Cholawood Productions están detrás de este proyecto televisivo que contará con seis episodios y que sigue los pasos de "The Beautiful Lie" (2015), una serie australiana que actualizó la trama de "Anna Karenina".

"The Beautiful Lie" contaba como coprotagonista con Sarah Snook, que ahora está triunfando con la deslenguada y brillante "Succession" de HBO.

Los responsables de "A Beautiful Lie", que empezará a rodarse a comienzos de 2022, explicaron este jueves en un comunicado que Del Castillo dará vida en esta nueva serie a Anna Montes de Oca, una clavadista mexicana y estrella en su país que se enamora de un joven músico.

"Este es un proyecto que me apasiona", dijo la actriz mexicana.

"Reinterpretar un clásico como 'Anna Karenina' es una enorme responsabilidad y nuestra intención es hacerle justicia. Estaremos narrando una historia con personajes femeninos muy fuertes en la que la infidelidad es un componente importante.

Pero también abordaremos diversos temas, desde la salud mental -incluyendo la depresión posparto- hasta el impacto a veces desastroso que pueden tener las redes sociales", añadió.

Las guionistas españolas Almudena Ocaña y Aurora Graciá Tortosa se encargarán de escribir "A Beautiful Lie". EFE

A través de su cuenta de Instagram, Kate del Castillo compartió una postal confirmando su participación, que reposteó del perfil de Endemol Shine US que se lee:

(Repost de @endemolshineus. De @endemolshinebd y @cholawoodofficial, llega "A Beautiful Lie" para Pantaya. Esta moderna versión en español de Anna Karenina estará protagonizada por la actriz y productora ejecutiva, @katedelcastillo. Obtenga más información en el enlace de mi historia).

