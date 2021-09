Kate Winslet y Ewan McGregor, mejores actores de serie limitada en los Emmy

Los actores Kate Winslet por "Mare of Easttown" y Ewan McGregor por "Halston" ganaron el pasado domingo los Emmy de mejor actriz y mejor actor , respectivamente, de una serie limitada (miniserie), serie antológica o película televisiva.

Winslet era la gran favorita en una categoría muy disputada en la que también fueron nominadas la latina Anya Taylor-Joy ("The Queen's Gambit"), Elizabeth Olsen ("WandaVision"), Michaela Coel ("I May Destroy You") y Cynthia Erivo ("Genio: Aretha").

"Vale, respira ...", se dijo a sí misma una Winslet muy emocionada sobre el escenario.

Lee también: Marjorie de Sousa arranca suspiros con diminuto bikini a sus 41

La actriz aseguró que esta década en la televisión tiene que ser para las mujeres un apoyo de las unas a las otras y también aseguró que "Mare of Easttown" consiguió "unir a la gente" para hablar sobre algo más allá de la pandemia.

También dio las gracias al guionista Brad Ingelsby por haber creado el personaje de "una mujer de mediana edad e imperfecta y una madre con fallos" que hizo que muchas se sintieran reflejadas con lo que veían en la pantalla.

Lee también: Olivia Colman y Josh O'Connor ganan el Emmy por su actuación en The Crown

Esta aclamada serie de HBO triunfó en gran medida por el trabajo excepcional de Winslet, que daba vida a una policía en una zona rural de Pensilvania que debía resolver un caso difícil mientras lidiaba con los problemas de su vida.

Por su parte, McGregor, gracias a la serie de Netflix "Halston", se impuso en una categoría en la que también eran candidatos el latino Lin-Manuel Miranda por la adaptación televisiva de "Hamilton", Leslie Odom Jr. también por "Hamilton ", Hugh Grant por" The Undoing "y Paul Bettany por" WandaVision ".

"Es bastante difícil ir detrás de ti, Kate ...", ironizó McGregor en su discurso.

El actor dio las gracias al equipo de "Halston" por "su profesionalidad" y por hacer posible el rodaje de esta serie en Nueva York en medio de la pandemia.

La 73va edición de los Emmy, los reconocimientos más importantes de la pequeña pantalla, se celebró este domingo en Los Ángeles (EE.UU.) con una gala presencial pero con aforo reducido por el coronavirus. NOTICIAS EFE

Con información de PREMIOS EMMY / Agencia EFE Los Ángeles / Fotografía Instagram

Síguenos en