Karla Souza ha demostrado lo que logra como actriz

Karla Olivares Souza, mejor conocida como Karla Souza, es una multifcética actriz que saltó a la fama por su interpretación en "Nosotros los Nobles" (2013) quizá, el mayor éxito del director Gary Alazraki, en la que compartió créditos con el fallecido actor Gonzalo Vega en el personaje de (Germán Noble), Luis Gerardo Méndez y Juan Pablo Gil, como Javier y Charlie -respectivamente- quienes eran hermanos de Bárbara (Souza), catalogada como una de las cintas mexicanas más taquilleras en México.

Sin embargo, su talento la hizo incursionar en el mundo de la televisión y el teatro; pero también Karla es una destacada modelo y en cuanto al canto, es otro de sus encantos, aunque no lo ha explotado tanto como la actuación.

Souza es considerada como una actriz latix -como se les llama a las estrellas sin importar su género o preferencia, que ha conquistado la cima del éxito en Hollywood, pues su extraordinaria trayectoria como actriz, es lo que la ha hecho sobresalir notablemente.

En su participación en "How to Get Away with Murder" (Cómo defender a un asesino) (2014) en su personaje protagónico de Laurel Castillo, una estudiante de Derecho que, junto a su profesora, tendrá que investigar diversos crímenes, encontrándose con sorprendentes hechos, dio a Souza uno de sus mejores éxitos; no obstante, de ahí vendrían aún más.

Karla Souza empezó su carrera artística desde muy niña, cuando a los 7 años, fue invitada a participar en la cinta "Aspen Extreme", (1993) en su personaje de Kimberly.

Y después de su debut mediante el cual demostró su gusto por la actuación, sus padres la enviaron a estudiar a Francia e Inglaterra, territorio en el que estudió en el Central School of Speech and Drama, en la Universidad de Londres. Mientras que en Rusia consiguió una beca para una de las mejores escuelas de actuación, la compañía de teatro Moscow Arts Theatre, ubicada en la ciudad de Moscú.

A la par de su innegable éxito, la actriz de 34 años, se dedica a impartir pláticas TEDX que hasta hace unos meses eran realizadas en teatros o auditorios bajo el lema "ideas que vale la pena difundir" (de tipo inspiracional).

Karla también se unió al Movimiento #MeToo, como una de las más importantes figuras que dejó huella. Dicho movimiento, en un principio fue iniciado como un hashtag en redes sociales en octubre de 2017 con el fin de denunciar la agresión y acoso sexual, el cual surgió a raíz de las acusaciones de abuso sexual contra el productor de cine y ejecutivo estadounidense Harvey Weinstein.

Otro de sus éxitos en pantalla fue la serie "El Presidente" de Amazon Prime Video, que trata de la corrupción que se da en las filas del fútbol, protagonizada por la FIFA.

En una de sus participaciones como impartidora de pláticas TEDX, Karla hablaba sobre saber cómo enfrentar el miedo bajo el tema de "Fracaso tras fracaso" en la que iniciaba diciendo que fue quizás su más grande miedo a vencer.

Cuyo argumento radicaba en que prefería seguir haciendo lo que le gusta que es la actuación sin importar el personaje que le toque desempeñar, y asimismo hacer todo lo concerniente a la profesión, como es utilizar atuendos incómodos, asistir a los eventos más glamurosos del cine y de espectáculo y encima, contestas las preguntas más incómodas que hacen los periodistas... pero ¡no dar pláticas en vivo!

Sin embargo, en una de éstas, Souza contó que su mejor forma de vencer el miedo es enfrentándolo. Dijo que sus mejores enseñanzas eran las pláticas de su padre a través de historias, mismas que le hacían tomar importantes decisiones en su vida.

Karla Souza es esposa de Marshall Trenkmann desde 2014 y madre de Gianna Trenkmann.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.