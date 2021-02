Julio César Chávez teme que Rafael Amaya tenga recaída

A más de un mes de que el actor Rafael Amaya abandonara la Clínica Baja del Sol, propiedad del ex boxeador profesional, Julio César Chávez, el ex deportista le envió un contundente mensaje al protagonista de la exitosa serie de Telemundo, El señor de los cielos, luego de que este, según este no esté siguiendo su terapia contra las adicciones.

Y aunque Julio César Chávez declaró durante una entrevista para el programa Hoy, que el actor se encuentra perfectamente bien, el ex boxeador reveló que teme que Rafael Amaya pueda tener una recaída en el mundo de las drogas debido a que no está siguiendo el proceso, pues aseguró que el actor no está llendo a pláticas.

El comentarista deportivo le envió un contundente mensaje al actor y le advirtió que si recaía, él ya sabía por qué. "A él le falta seguir yendo a pláticas… si recaes no preguntes por qué, es porque no vas a tus juntas”, dijo el ex boxeador profesional durante la entrevistaa para el matutino.

Julio César Chávez reiteró que el actor se encuentraa muy bien actualmente, por lo que espera que siga así. “Anda muy bien gracias a Dios, esperemos que siga así y le va a ir muy bien gracias a Dios”, señaló. Sin embargo, el comentarista confesó que no es fácil salir del mundo de las drogas, pues incluso hay momentos que llega la ansiedad y por ello es importante seguir con el tratamiento.

"Cuando te sientes ansioso, tienes ganas de tomar, de drogarte, tienes que ir a tus juntas a curarte con tu padrino, a sacar todo tu estrés, pero va muy bien gracias a Dios, ya empezó un nuevo proyecto, pero lo importante es que esté bien, que siga yendo a sus pláticas, que no deje de estar atento a su recuperación”, finalizó.

Recordemos que después de unos meses en el centro de rehabilitación, Rafael Amaya por fin pudo estar con su familia e incluso durante una entrevista exclusiva a la revista People en Español indicó todo lo que vivió sumergido en el mundo de las drogas.

“Perdí mi paz interior, el amor que le tenía a mi familia, a mi trabajo. Poco a poco me fui sumergiendo en el fango oscuro del alcohol y las drogas, viviendo todos los excesos posibles habidos y por haber”, dijo en su momento El señor de los cielos.