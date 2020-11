Julián Gil pierde esperanza de ver a su hijo en Navidad y Marjorie celebra

Julián Gil perdió esperanza de ver a su hijo, Matías, en Navidad y afirma que sabe que la actriz, Marjorie de Sousa no le importa que no pueda verlo, por lo tanto ya ha perdido toda la fe que tenía de ver al niño.

Desde que Matías nació, los pleitos legales entre la actriz, Marjorie de Sousa y el actor, Julián Gil, no han tenido tregua, es que mientras uno demanda, el otro contrademanda, lo último que se dio a conocer fue que Marjorie intentaba quitarle la patria potestad a Julián Gil, por lo que el actor no está nada contento.

Julián Gil por su parte no se ha quedado callado y cada oportunidad que tiene dice que no comprende la manera de actuar de Marjorie de Sousa y no entiende la razón por la que quiere alejarlo de su hijo menor.

Galilea Montijo y Andrea Legarreta le pidieron a Julián Gil que no pierda la esperanza de ver a su hijo Matías, ya que no poder ver a su hijo lo pone muy triste.

Por su parte Marjorie de Sousa revela si ya tiene una nueva pareja y está muy feliz, ahora espera sacar un tema musical donde su hijo, Matías participará.

El actor dijo con tristeza que no tiene la mínima esperanza de ver a su hijo Matías en estas fiestas decembrinas pese a que Marjorie de Sousa ahora se encuentra en plena promoción de su sencillo navideño cantado a dúo con el menor.

El actor se mostró afligido al ser cuestionado sobre si podrá ver al niño este fin de año y dijo: No… qué tú crees, te pregunto, tú crees que lo voy a poder ver, si no lo he visto en casi 4 años, mucho menos en esta Navidad”, dijo Gil en entrevista para el programa Hoy.

Sin embargo, el artista confiesa no sentirse tan mal gracias a que actualmente se encuentra muy bien en el terreno laboral, pues regresará a las telenovelas mexicanas dentro del nuevo proyecto del productor Juan Osorio.

“Muy contento con todo lo que está pasado profesionalmente, yo creo que eso es lo más importante ahora, que cerramos un año con trabajo”, manifestó.

El 15 de febrero comienza con un proyecto muy familiar a lado del productor, Juan Osorio en Televisa.

