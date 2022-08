Julián Gil estrena reality de farándula "Siéntese Quien Pueda"

El actor argentino Julián Gil estrenará el próximo lunes su nuevo programa de espectácuos "Siéntese Quien Pueda", un novedoso formato que tendrá a bien conducir y que combina noticias del espectáculo, concursos y un ingrediente de "reality" a través de la cadena de televisión UniMás, según cuenta a Efe el también modelo.

El histrión, quien se hizo famoso con telenovelas y películas producidas Venezuela, México, Perú, Ecuador, Estados Unidos y España, estará acompañado por periodistas y artistas de Latinoamérica. "Es una propuesta única y diferente, ya que por primera vez en la historia de la televisión latina se combina un programa de farándula y entretenimiento con un 'reality'...", indicó el galán de telenovelas.

Gil señala que seis panelistas competirán entre sí y cada viernes habrá un expulsado por los telespectadores, que para volver tendrá que conseguir una exclusiva mediática. "Siéntese Quien Pueda" es un formato de entretenimiento en vivo que reunirá noticias de celebridades, opiniones diversas y debates entre un panel de periodistas, artistas, expertos en redes sociales y también la audiencia en casa.

Lee también: De las novelas al show, Julián Gil será conductor de nuevo programa de espectáculos

"Básicamente es un programa de expertos de farándula en el que vamos a contar las notas del día, pero de una manera diferente. El ingrediente del 'reality' pasa a ser protagonista dentro de la propuesta que tenemos", sostuvo.

El actor estará acompañado por un panel de expertos en temas del espectáculo que incluye al periodista colombiano Lucho Borrego, la reportera costarricense que vive en México Karla Gómez, la presentadora ecuatoriana Alejandra Jaramillo, el reportero español Álex Rodríguez, la cantautora venezolana Liliana Rodríguez y la actriz mexicana Vanessa Arias.

El público tendrá la oportunidad de votar en la web del programa y a través de las redes sociales por el panelista con el que esté en mayor desacuerdo, que deberá abandonar el estudio y sólo podrá regresar una vez encuentre noticias exclusivas para presentar en el programa.

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

El espacio de UniMás, que pertenece a TelevisaUnivisión, sumará cada semana una estrella invitada, que en la semana de estreno será la cantante y actriz mexicana Ninel Conde.

"La parte del 'reality' es la que más va a enganchar. Cada vez tendremos muchos debates con temas del día a nivel de Estados Unidos y Latinoamérica, pero se podrá tratar cualquier tema del mundo, como el de Piqué con Shakira", aclaró Gil.

Carlos Mesber, productor de "Siéntese Quien Pueda", destacó a Efe que el programa se podría asemejar al español "Sálvame", emitido en la cadena Telecinco.

"Además hay un invitado especial que nos visita cada semana, de lunes a viernes, que es una estrella, ya sea cantante o artista de novela, que se va a ocupar de evaluarlos - a los panelistas- y de que el público esté constantemente considerando su actuación", precisó Mesber.

El español Álex Rodríguez, quien se dio a conocer en Miami gracias al programa "Suelta la Sopa", de Telemundo, dijo por su parte que tratará de aportar equilibrio entre información y espectáculo. Además la presentadora y experta en medios digitales Catalina Mora también contribuirá al programa con las últimas novedades de las redes sociales.

El programa se transmitirá de lunes a viernes por UniMás, está producido por We Love Entertainment, la productora de Carlos Mesber. EFE

Con información de EEUU TELEVISIÓN (Entrevista) / Agencia EFE Miami, Florida (EE.UU.) / Fotografía Instagram Julián Gil

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!