Jugadores de Pumas se mofan de Pedro Sola por lo de la mayonesa; él les dice nacos

El conductor de televisión, Pedro Sola, exhibió a los jugadores de los Pumas luego de haber tenido un desagradable encuentro con ellos en el elevador de un hotel en Houston, Texas, quienes se burlaron de él por el error que cometió hace años sobre la mayonesa.

Fue durante la emisión del martes del programa de espectáculos Ventaneando de Tv Azteca que los compañeros de Pedro Sola relataron lo que el presentador vivió al lado de los jugadores de los Pumas. El presentador le escribió a su jefa, Paty Chapoy para desahogar su enojo y balconear a los deportistas, a quienes no dudó en llamarlos nacos.

"Pedro está de vacaciones en un hotel que está en un centro comercial y cuando bajó a cenar se encontró a los jugadores de Pumas y León, pero los que le hicieron la grosería fueron los de Pumas, con todo y su uniforme de la UNAM", contó Daniel Bisogno durante la emisión del programa.

Bisogno aseguró que Pedro Sola quiso calmarlos ya que los jugadores parecían niños, pues estaban brincando y deteniendo el elevador."Se subieron y estaban brincando y deteniendo el elevador, y Pedrito así se los hizo saber, me imagino que les dijo dejen de estar fregando".

Posteriormente Paty Chapoy optó por leer el mensaje de texto que Pedro Sola le escribió para desahogar su enojo en contra de los deportistas, quienes aseguró que se burlaron de él por el error de la mayonesa. "Parecían adolescentes jugando en el elevador del hotel y se los hice saber, y se burlaron de mi por lo de la mayonesa, los semejantes labregones, y para peor, con los uniformes oficiales puestos", relató la jefa de Ventaneando.

Luego de que se mofaran del error de la mayonesa, el conductor aseguró que se quedó callado ante la actitud de los jugadores a quienes no dudó en llamarlos nacos. "Ya no dije nada, y cada quien se bajó en su piso, me pareció una actitud muy estúpida de los jugadores, muy nacos y mal educados, sintiéndose los reyes del mundo, jugando entre ellos, deteniendo la puerta del elevador como algo gracioso".

Recordemos que fue en el 2009 cuando Pedro Sola cometió un grave error al hacer mención de una mayonesa y confundirla con otra marca, situación que no solo pasó una vergüenza de su vida sino que tuvo que pagar dinero. Fue durante una entrevista con la periodista Aurora Valle que el presentador aseguró que esté error ha sido el momento más vergonzoso de su vida.

Eso me pasó anoche aquí en el hotel en Houston, Tex. pic.twitter.com/7AdQ3oPkQl — Pedro Sola (@pedrosola) September 14, 2021

“Para mí fue muy vergonzoso porque estás en una empresa en donde la empresa es un negocio, entonces parte del negocio importante es, bueno, la tele y los anuncios en la tele, entonces las menciones comerciales que nosotros hacemos todos los días y las cuales nos pagan, de repente pues en vivo, uno tiene que tener mucho cuidado”. El conductor dijo que cuando pronunció el nombre de la otra marca de mayonesa no supo que hacer, algo que se vio en su mención que aún se encuentra en YouTube. “De repente me equivoco en el nombre de la mayonesa, no supe qué hacer, la imagen es horrorosa, yo no la quiero ni ver porque (me desmayo)”, dijo.

Durante está msima entrevista, Pedro Sola recordó que tuvo que pagar una cifra por esté error, dinero que se le fue descontando de su salario. “(Tuve que pagar) 75 mil pesos que me descontaron de 5 a la quincena, ¿cómo ves? Yo pensé que me iban a correr, no me corrieron afortunadamente, pero tuve que pagar en abonos, pero pues cada quien paga sus errores, fue un error muy duro”.

