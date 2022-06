Juan Vidal explota de dolor por la salida de Niurka Marcos, ¿seguirá diciéndole gárgola a Laura Bozzo?

Tras los intensos momentos que vivió junto a Niurka Marcos, Juan Vidal se desmoronó frente a todos sus compañeros de La Casa de los Famosos tras la eliminación de Niurka Marcos, con quien había protagonizado candentes momentos dentro del reality de Telemundo. Por lo que ahora muchos se preguntan si el actor se siente desprotegido sin la presencia de la vedette.

Niurka Marcos y Daniella Navarro fueron las últimas en enfrentarse en la eliminación, sin embargo, el público decidió que la vedette es la que debía salir, situación que puso al borde del llanto al actor dominicano, Juan Vidal, quien se desmoró al ver entrar por la puerta a Navarro en vez de su pareja sentimental.

Mientras Daniella Navarro gritaba de alegría tras haber derrotado a la cubana, el ex de Cynthia Klitbo, desconsolado e incrédulo caminaba de un lado a otro sin poder entender qué había sucedido y por qué el público decidió que Marcos debió salir, pues desde el principio del reality se posicionó como una de las favoritas para ganar los 200 mil dólares.

Momentos después, Juan Vidal se fue a su cuarto para terminar de desmoronarse por la salida de su pareja, sin embargo, Osvaldo Ríos y Salvador Zerboni, se encargaron de darle ánimos y hablarle de su hijo. "Tienes una hija que esta allá afuera, hay que luchar con ella, así que tranquilo, tranquilo gallo", se escucha decir a Ríos, mientras el dominicano no para de llorar.

Niurka Marcos asegura que tuvo relaciones con Juan Vidal sin protección

Sin duda alguna la eliminación de Niurka Marcos resultó ser una sorpresa para muchos no solo para Juan Vidal, sin embargo, la famosa esta feliz por la decisión del público y por haberse mostrado transparente en las semanas que estuvo dentro de La Casa de los Famosos.

En una reciente entrevista con el programa De primera Mano, la ex de Juan Osorio fue cuestionada por Gustavo Adolfo Infante si el romance que vivió con el dominicano fue real o se trató de una estrategia; a lo que la artista confesó que no fue uan estrategia, pues todo lo que se vio ahí dentro fue real e incluso reveló que tuvo relaciones con el actor sin protección alguna y está sorprendida porque no se pasaron esas imágenes.

“Yo hasta sorprendida estoy, eso no lo tocaron para nada. Fue muy bonito, fueron tres veces. Eso era lo que yo quería que viera el mudo, no usamos condones, lo hicimos limpiamente. Soy una mujer sana, higuiénica. Traigo, y él también, entre nuestras cosas nuestros productos íntimos. Yo creo que somos personas maduras, no somos niños. Él es un hombre de 40 y tantos años avanzados, yo soy una mujer de 54 años, nos gustamos, nos encantamos, hicimos clic, hubo mucha ternura en nuestro romance y fui muy feliz y no me arrepiento para nada", reveló la cubana.

WHAT A TIME TO BE ALIVE BRO JAJAJAJJAJAJAJA HASTA IGNORO LOS BERRINCHES DE LAURA. #LCDLF2 pic.twitter.com/ySD6oNWjnp — �� ~St Sofi �� �� (@sofiaa_talks) June 21, 2022

Asimismo, Niurka Marcos confesó que esperara a que Juan Vidal salga del reality para ver qué sucede con su romance; si sigue que bien y si no, no hay problema, busca otro, dijo la cubana. “Yo lo voy a esperar acá, porque obviamente ellos están herméticamente encerrados allá afuera, fue una relación muy linda, es un hombre muy maduro. Lo voy a esperar a ver si podemos continuar nuestra historia y si no, bueno, no pasa nada, yo soy bastante desapegada, si lo tengo lo disfruto y si no, netx, me busco otro”, sentenció.

¡#Niurka admite que su romance con #JuanVidal es REAL y que lo esperará a que salga de LCDLF2 para continuar con la pasión!#DePrimeraMano��: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/AnqWN16Hy2 — De Primera Mano (@deprimeramano) June 21, 2022

