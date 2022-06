Juan Osorio tacha a Pablo Montero de irresponsable y alcohólico tras grabar 'El Último Rey'

Juan Osorio no quiere volver a trabajar con Pablo Montero, luego de las grabaciones de la serie "El Último Rey, El Hijo del Pueblo", ya que el actor es alcohólico e irresponsable.

Desde hace un tiempo comezón a circular que el actor mexicano Pablo Montero estaba siendo incumplido en las grabaciones de la serie El último Rey, sin embargo, en todo momento el famoso lo negó hasta que ahora el Juan Osorio confirmó lo que se había dicho hace unos días.

Fue durante una entrevista con el programa de televisión De Primera Mano que el productor indicó que Montero hizo un excelene trabajo con su personje de Vicente Fernández, sin embargo, el actor tiene un problema con el alcohol y que dicho problema ya esta afectando su carrera.

“Pablo hizo un gran trabajo profesional con el personaje de Vicente Fernández, pero no se nos puede olvidar que hay una enfermedad y si no tienes la convicción, el valor, de decir esto no más en mi vida. Yo tengo que entender que Pablo, antes que nada, cuando le gana la enfermedad es muy difícil”, comunicó Juan Osorio.

Osorio desmintió que Montero haya acosado a sus compañeras de trabajo, Ileana Fox y Sara Corrales. "Es mentira que haya intentado besar a las actrices. Iliana y Sara se saben dar muy bien su lugar y marcaron muy bien su línea. Que Pablo sí llegó con copas, sí", compartió.

El ex esposo de Niurka Marcos agregó que está molesto con Pablo, pues no llegó al último día de grabación de la segunda temporada, dejando a todo el equipo colgado por culpa de su adicción y en algunas ocasiones tuvieron que sustituirlo con un doble y que desde entonces no le ha visto la cara. "Al día de hoy no he cruzado palabra con él (...) tiene que ofrecer una disculpa. No puedes ser tan cínico en la vida cuando cometes este tipo de errores".

En cuanto a la pregunta de que si le gustaría volver a trabajar con él, Juan Osorio descartó toda posibilidad. “Si me lo preguntas ahorita, no tengo ningún interés de trabajar con Pablo Montero. No puedes ser tan cínico –por no disculparse ni con él ni con sus compañeros– en la vida cuando cometes este tipo de errores”, mencionó.

Por otro lado, Juan Osorio manifestó que él siempre trato de cuidar a Pablo Montero en toda la producción con su problema de alcohol. “Cuando se dé cuenta que eso no lo lleva a nada y que está atentando contra su salud, contra su vida, es cuando le va caer el veinte” dijo el productor.

