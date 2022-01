Luego de terminar su telenovela "¿Qué le pasa a mi familia?" durante el verano de 2021, el productor Juan Osorio anunció que ya empezaba a preparar el que seguía, sólo que todo estaba muy confuso, pues se hablaba de que Biby Gaytán sería la protagonista y luego se supo que eran dos proyectos los que traía bajo la manga. Pero tras anunciar que "La Herencia, Un Legado de Amor", es la telenovela que empezó a grabar desde el pasado 6 de diciembre, hoy se sabe que el productor ha pasado la batuta a otro colega... ¿la razón?, para dedicarse de lleno a la serie biográfica del cantante Vicente Fernández bajo el título "Charro de Huentitán".

La noticia del repentino cambio de Juan Osorio, fue confirmada por el periodista Chema Cortés a través de su sitio en Instagram @novelendomex, que el pasado miércoles 26 de enero, mostraba las primeras imágenes de la serie "Charro de Huentitán" que será realizada por el padre de Emilio Osorio.

Mismo proyecto que según se lee en la descripción, es la bioserie no autorizada de Vicente Fernández también conocido como 'El Charro de Huentitán" y será producida para Televisa y Univisión y se basa en el libro "El Último Rey", de la periodista Olga Womat, por el que Televisa acordó con la editorial, adquirir los derechos.

Aunque la producción es en formato de serie, se sabe que tendrá lugar dentro de la programación del Canal de las Estrellas y entrará al aire el próximo 14 de marzo sustituyendo a la telenovela "Mi Fortuna es Amarte" de Nicandro Díaz en el horario de las 8:30 pm.

Entre los actores que podrían dar vida a Don Vicente Fernández en varias etapas de su vida, se han anunciado a Jaime Camil o Alejandro Speitzer; sin embargo, aún se desconoce quiénes son los actores que conformarán el elenco.

Por otro lado, fue la tarde del jueves, que el mismo sitio de Instagram, anunció que Juan Osorio renunció a la producción ejecutiva de "La Herencia, Un Legado de Amor" para pasarle la batuta a otro colega productor como es Roy Rojas, que está siendo protagonizada por Michelle Renaud y Matías Novoa.

Lo que a decir verdad sorprende a los fanáticos de los melodramas porque pocas veces se ve que un productor renuncie a una prometedora historia de telenovela que ya está siendo grabada en el Pueblo Mágico de Tonatico, Estado de México y en los foros de la televisora de San Ángel.

Sin embargo, todo parece indicar que Juan Osorio se vio más cautivado por la bioserie de Don Vicente Fernández que por la telenovela; por lo que tuvo que decidirse por una, pues ha de ser muy complicado llevar dos producciones al mismo tiempo.

Otro detalle que sale a la luz y por el que Osorio está dejando la responsabilidad a Roy Rojas, es debido a que ambos han trabajado por mucho tiempo, él como productor asociado del ex de Niurka Marcos; por lo que tiene fe ciega en el proyecto.

Incluso, actores como Matías Novoa, Daniel Elbittar, Julián Gil y Mauricio Henao ya le han dado la bienvenida al productor Roy Rojas, a quien los seguidores del sitio, han deseado buena suerte y se ven contentos con el cambio de producción; pues auguran mucho éxito a la telenovela.

Los seguidores del sitio @noveleandomex, están muy al pendiente de la información que Chema Cortés comparte y ya hay quien ha hecho hincapié en que el actor de origen cubano de la telenovela "SOS, Me Estoy Enamorando" (2021-2022), confirmó hace algunas semanas en el programa de radio de Maxine Woodside que trabajaría en un nuevo proyecto con el productor, que bien podría ser la telenovela o la bioserie.

