Juan Osorio confirma segunda temporada de bioserie de Vicente Fernández

Tras la polémica y todo el circo mediático que se ha generado en torno a la bioserie de Don Vicente Fernández, "El Último Rey: El Hijo del Pueblo", su productor Juan Osorio confirmó ya, que habrá una segunda temporada, con la serie recién estrenada.

Los dos primeros de diez episodios que conforman la primera entrega, arrancan con un trágico suceso en la vida de la dinastía Fernández como es el secuestro de Vicente Fernández Jr. Y mientras ocurre su rescate, dándole vuelta a la página, Dalia Muñoz (Angélica Aragón) que es la periodista que que cuestiona al 'Charro del Huentitán' sobre su vida, y que con sus preguntas desentierra el pasado de Vicente Fernández -como lo haría la periodista argentina Olga Wornat en su momento-, lo ha llevado a reconectarse con su niñez y su juventud.

No obstante, en medio del escándalo generado y el evidente malestar de Doña Refugio Abarca (Doña Cuquita) viuda del cantante, porque se ha logrado la transmisión de una producción basada en una biografía de Olga Wornat no autorizada por el propio Vicente Fernández, el 'Charro de México', Juan Osorio confirmó en entrevista con "De Primera Mano", programa de espectáculos de Imagen TV, que está confirmada una segunda temporada de la bioserie "El Último Rey: El Hijo del Pueblo".

Por su parte, durante la amena charla de un poco más de 15 minutos con el show liderado por el periodista Gustavo Adolfo Infante, fue Eduardo Carrillo quien cuestionó a Juan Osorio para saber si lo que se había rumorado en un principio que obedece a una segunda entrega de la serie, para la que la televisora ya había dado luz verde en torno a 20 capítulos más, es verdad, a lo que el productor de Televisa Univisión dijo a partir del minuto 9:45:

"Totalmente cierto, esta temporada dura dos semanas, terminamos el día (...) 25 de marzo al aire y luego estaríamos trabajando con la segunda temporada. La verdad es que estamos muy contentos con el reparto como una Angélica Aragón, con una Iliana Fox, en fin, con todo el reparto, un Salvador Sánchez".

Por otro lado, quien es pareja de la actriz Eva Daniela, dejó ver que sus ansias de que se la bioserie sea vista, estaban basadas en la propuesta que él y su equipo de actores y todo el staff, tienen para el público televidente que quiere conocer más de cerca la vida del cantante que fue y sigue siendo el máximo exponente de la música vernácula en México.

"Yo creo que es hora de dar un paso y demostrar que en el esfuerzo de trabajo y de mi casa Televisa, que quiere mejorar cada día sus contenidos, pues lo está haciendo y hay que darle esa oportunidad. Y además, llevándole al público, repito, un entretenimiento al Canal de las Estrellas, que es un canal para el pueblo".

En tanto, Gustavo Adolfo Infante cuestionó a Juan Osorio sobre qué hay de cierto de lo dicho de Doña Cuquita, de que Pablo Montero estuviera grabando la serie en 'lo oscurito' desde octubre, y la respuesta del productor fue clara, contundente y despejó toda duda:

"Es que si se acuerdan ustedes, Pablo Montero estaba en un reality ['La Casa de los Famosos' de Telemundo], encerrado, no es cierto; Pablo Montero tampoco sabría porque yo no había sido asignado a esta producción. A mí me la asignan a mediados de enero y es cuando tengo que trabar a marchas forzadas y por eso me ven ahora trabajando con todo el equipo y a dos unidades durante quince horas".

"Pero sí es cierto que tenemos el derecho de un número de canciones, sí es cierto que se planeó, que se trabajó, que se tuvo que utilizar toda la experiencia y el conocimiento que los años me han dado para tratar de hacer una producción con mucha dignidad".

