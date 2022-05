Juan José 'Pepillo' Origel se retira de la tv por miedo a verse viejo y por la gente hipócrita

Luego de 40 años de pertencer a los medios de comunicación, recientemente el reconocido conductor de espectáculos, Juan José 'Pepillo' Origel, anunció que se retira de la televisión, y no por un tiempo, sino definitivamente. El controversial presentador reveló los detalles en una reciente charla.

Fue durante una entrevista exclusiva con Tvnotas que el conductor del programa Con permiso de Unicable que señaló que desde hace un tiempo vive en San Miguel de Allende, en donde se encuentra muy tranquilo y feliz por lo que será ahí donde viva lo que le resta de vida.

“Vivo entre la CDMX, León y acá, donde ya paso la mayor parte del tiempo. Hace un año y cuatro meses empecé a venir para cambiar de aires; a esta ciudad le tengo mucho cariño porque me han nombrado Embajador Turístico dos veces”, indicó Pepillo Origel a a revista de circulación nacional.

Para posteriormente señalar que este 2022 será el último año en la televisión, pues es un retiro total y no a medias, ya que tiene miedo verse viejo en la tv y ya está harto de la gente hipócrita. “Así es, ya decidí que 2022 es mi último año en los medios de comunicación y no será un retiro a medias, sino total”.

Juan José Origel externó que en unos meses dice el adiós definitivo a su participación en los medios, pues ni aunque le ofrezcan una propuesta buena cambiará de opinión. “En unos meses será el adiós definitivo y no quiero volver a saber nada, ni aunque me hagan una buena propuesta laboral cambiaría de opinión, ya es tiempo de decir: ‘¡Hasta aquí!’”.

En cuánta a la pregunta de por qué había tomado esa decisión, el conductor expresó que él sentía que ya era el momento, pues no quería llegar a viejo viéndose en la televisión. “Creo que ya es momento de irme porque siento que ahorita me veo bien y no quiero verme viejo en la tele”.

Y aunque se ve muy bien conservado, Pepillo Origel reveló que se inyecta bótox. “Pues me inyecto bótox cada seis meses, me hago tratamientos sencillos y me compro las mejores cremas. Hace muchos años me dieron una arreglada, pero no me he vuelto a operar ni lo haré. Además, prefiero retirarme antes de que la gente me diga que ya me vaya”, indicó.

Asímismo el presentador confesó que no le da nostalgia retirarse de la televisión como tal, sólo siente dejar Con permiso por su amiga, Martha Figueroa. “No, solo siento dejar Con permiso por mi amiga Martha Figueroa, pero el medio ya no es como antes, ahora hay mucha hipocresía en el ambiente y me harté por eso; ahora ya no hay amistad, no hay cariño, la gente ha cambiado mucho”, indicó.

El integrante de Hoy confesó que se retira de la televisión muy decepcionado. “Muy decepcionado. Antes decían que yo era el amigo de las estrellas, pero si ahora le hablo a 10, es mucho”. En cuánto a sí seguirá en contacto con alguna artista, el famoso indicó cuáles serán las famosas a las que les hablará.

“Para nada (ríe)... bueno, sí, con doña Silvia Pinal, a quien adoro, y otras amistades como Margarita Gralia, Laura Bozzo, María Sorté, Dulce, Jacqueline Andere y Chantal, pero son muy contadas. Con la mayoría ya no quiero tener contacto”. Por otro lado, Pepillo Origel reveló que también ya está harto de los ataques que recibe en redes sociales. “Sí, además, todo lo que pasa en las redes sociales está muy feo; desgraciadamente, la gente te destroza”

