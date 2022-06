Juan José Origel se burla de Laura Bozzo al verla sin maquillaje y le dicen, con esos amigos

Tras anunciar que este 2022 le dirá adiós a los reflectores, Juan José Origel mejor conocido como "Pepillo", vuelve a acaparar titulares. El periodista de espectáculos con más de cuantro décadas de carrera en el medio del entretenimiento, ahora acaparó titulares al burlarse de su amiga Laura Bozzo al verla sin maquillaje dentro de La Casa de los Famosos.

Fue el pasado fin de semana que Pepillo Origel compartió a través de su Instagram una fotografía de Laura Bozzo en la que se le ve recién bañada, en toalla y sin una gota de maquillaje, burlandose de ella, pues aseguró que en el tiempo que tiene de conocerla jamás la había visto así como en esa fotografía que se viralizó rápidamente.

“Dios mío! Ni en Acapulco en su casa la he visto así!!!”, escribió el periodista de espectáculos junto a la imagen en la que se le ve a La Señorita Laura muy demacrada. Y aunque muchos tomaron con humor la imagen del periodista, hubo otros que se le fueron encima y el también conductor de televisión es blanco de críticas y hasta le dijeron que con esos amigos para que quiere enemigos la conductora.

" Hay que respetar Pepillo, es una mujer pero sobre todo, un ser humano", "Falta de respeto es una adulta mayor no veo nada de malo", “¿No te da vergüenza hacer ese tipo de comentarios de alguna persona",, “no tiene nada de malo verla al natural, por eso hay tanta jovencita que padece mil enfermedades por valorar tanto la belleza física", "Con esos amigos para que quieres enemigos", “Todos si Dios lo permite vamos para allá. A envejecer. Bendecida ella que tiene esta edad y está viva. Con tantas cosas que están pasando. Cómo virus, enfermedades y demás. Ella es muy bendecida”, son algunos de los comentarios en la publicación de Juan José Origel.

Cabe mencionar que hasta el momento Pepillo Origel no ha dicho nada de la ola de crítficas que ha recibido por compartir la fotografía de Laura Bozzo sin maquillaje, sin embargo, no eliminó su publicación de redes sociales como muestra de que no está arrepentido de su post y que no le interesa en absoluto que lo critiquen, pues hace tiempo dejó claro que en el medio del entretenimiento no hay amigos, razón por la que el mes de junio anunció su retiro definitivo de los medios.

“El medio ya no es como antes, ahora hay mucha hipocresía en el ambiente y me harté por eso; ahora ya no hay amistad, no hay cariño, la gente ha cambiado mucho. Antes decían que yo era ‘el amigo de las estrellas’, pero si ahora le hablo a 10, es mucho”, dijo el periodista durante una entrevista con la revista Tv Notas en donde anunció que se aleja para siempre de los reflectores.

Juan José Origel también manifestó que se retira satisfecho por lo que hizo durante cuatro décadas en las que tuvo la oportunidad de trabajar con famosos líderes de programas como Pedro Sola, Maxine Woodside, Atala Sarmiento y Aurora Valle. “Me voy satisfecho de mi trabajo y de haberme colocado donde estuve, estoy muy agradecido con el público que me demostró su cariño. Puedo decir: ‘Misión cumplida’”, indicó el polémico conductor de televisión.

