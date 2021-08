Juan José Origel explota contra seguidora por compararlo con la Tigresa

En los últimos días, Juan José Origel ha dado de qué hablar por un problema de salud que tuvo que lo orilló a ser intervenido de emergencia en una clínica, pero antes de ello, el conductor de televisión ya había causado revuelo al responderle contundentemente a una seguidora que lo comparó con Irma Serrano, “la Tigresa”.

“Pepillo” Origel no pudo ocultar su molestía y explotó contra una fan que le mencionó que dejara de hacerse cirugías en el rostro pues ya se parecía a “la Tigresa”, por lo que no se quedó con las ganas y le contestó de manera fuerte.

El presentador titular del programa “Con permiso”, de Unicable realizó un video desde su cuenta de YouTube llamado “¿Que me parezco a la Serrano?” y al mandar saludos a sus seguidores, explotó cuando una de ellos lo comparó con Irma Serrano.

Lee también: Así se veía Lucero en el programa Chiquilladas, hace 39 años

Juan José Origel comenzó el video contando algunas anécdotas desde su estancia en León, Guanajuato, disfrutando del clima y descansando, cuando al momento de llegar a la parte de enviar saludos a sus fans, llegó hasta un comentario de una fan que le sugirió no hacerse más cirugías.

El conductor de televisión, muy serio, se dirigió a la seguidora y le respondió de manera contundente, pidiendo también respeto hacía Irma Serrano y hacia su persona, además de dejarle claro que eso era un asunto que no le importaba.

“Yo te quiero decir una cosa, porque me pone que ya basta de tantas operaciones, que parezco la Serrano. En primer lugar, no seas igualada con la señora Serrano, con la señora Irma Serrano no tienes por qué meterte”, señaló Juan José Origel, quien además sostuvo que ha sido muy transparente con el tema de las cirugías.

“Llevo una, una cirugía y lo conté, y si me hago otra y mañana otra, ¡¿qué chi#$”&%# te importa?! ¿Eh? Con eso te digo todo, no te metas porque yo también me meto, ¿sí? ‘Que tengo tantas operaciones, que de todos modos lo viejo no se me iba a quitar’, majadera, si me opero o no me opero, a ti qué te importa, ¿eh? Muy metiche y te voy a bloquear”, remató el periodista de espectáculos.

Lee también: Rebecca de Alba no convence en inicio de MasterChef Celebrity; fans piden a Anette Michel

“Pepillo” Origel aclaró que su canal de YouTube no es para que lo ataquen o entre sus seguidores se tiren y se falten al respeto: “No yo a nadie, ni nadie a mí, y si estoy cirujeado y si mañana me hago otra, muy mi cuerpo. Que ya estoy viejito, sí, sí, yo no estoy diciendo que soy un muchacho de 20, de 30, de 40 o de 50… ¿Te caigo gordo? Pues no me veas y ya. Punto”, comentó. ¡Mira el video a partir del minuto 6, con 15 segundos!

El conductor de televisión pasó por el quirófano otra vez hace unos días pero no para un procedimiento estético, sino que fue operado por una hernia que tenía, por lo que fue internado en una clínica de León, Guanajuato.

Síguenos en