José Eduardo Derbez dice que Victoria Ruffo lo ha chantajeado llorando: "Cobra por litro"

Si hay alguien que ha sabido ganar al público con su talento, carisma y sinceridad, es sin duda, José Eduardo Derbez, quien recientemente sorprendió al revelar que su madre, Victoria Ruffo, lo ha tratado de chantajear llorando, tal y como lo hace en las telenovelas, y aunque aseguró que cobra por litro, él no cae muy fácilmente en sus chantajes.

Fue durante la más reciente emisión de Miembros al aire, que José Eduardo Derbez reveló que su madre ha sacado sus dotes de actuación con él para intentar controlarlo o conseguir algo que le pide, sin embargo, el hijo de Eugenio Derbez confesó que su mamá actúa muy bien pero no la ha tenido nada fácil con él porque ya la conoce perfectamente.

“Yo sí la he hecho llorar, pero cuando la hago llorar porque sé que sí me la mam… o porque me quiere convencer de algo, la volteo a ver y es: ‘Híjole’. Me acerco y le digo: ‘Te estás pasando’. Entonces cuando la cacho siempre le hace (se limpia las lágrimas) y dice: ‘Bueno, ¿entonces si o no?’”, contó la estrella de televisión.

Como era de esperarse está anécdota generó risas entre sus compañeros e invitados al programa, al punto de que Mané de la Parra, quién es hijo de Victoria Ruffo en la ficción en la telenovela Corona de Lágrimas, que la famosa es tan buena actriz que cuando él la ve llorando en las escenas se preoucpa demasiado y es como ver a si viera a su mamá llorando.

En este sentido, Yordi Rosado cuestionó a José Eduardo Derbez si Victoria Ruffo llora en la vida real como lo hace en las telenovelas, a lo que el protagonista de la película Mi Tío confesó que su mamá cobra por litro. "Cobra por litro, exprime el pañuelo y allí va", dijo entre risas. Pero no fue todo, ya que el actor aseguró que en una ocasión encontró a su madre llorando mientras veía una escena de telenovela en la que ella estaba bañada en lágrimas, por lo que le dijo :"lloras allá y lloras acá".

“¿Sabes qué me pasó una vez? Hace un ching… de años, no me acuerdo en que telenovela era, pero yo llegue de la escuela y entro a su cuarto para decirle que ya llegué, la saludo y ella estaba viendo una novela de ella y sale una escena en donde está llorando y ella viéndose estaba llorando. Y yo le digo: ‘No puede ser que estés llorando viendo la escena de tu novela. Lloras allá y lloras acá’”, expresó.

Finalmente, José Eduardo Derbez manifestó que contrario a lo que muchos piensan de que él sacó en el humor negro a su padre, Eugenio Derbez, en realidad lo heredó de su madre, pues en ocasiones lo saca de onda. “Mi mamá tiene un humor muy negro y es impactante ver a mi mamá aventándose un albur o un humor negro. Te saca de onda porque es: ‘Ay we… ¿Si lo dijo o no?’”.

