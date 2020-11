Jorge Salinas reaparece en mal estado de salud y usando bastón

Jorge Salinas, esta mira de los medios en estos momentos, ya que fue grabado, con varios kilos de mas y usando un bastón para poder caminar.

El actor y protagonista de varias telenovelas, que se transmitieron por televisión mexicana, desde el paso mes de octubre concluyo su contrato, con televisa, casa en la cual duró trabajando mas de treinta años, fueron muchas las novelas donde tuvo participaciones.

La telenovela más mencionada de las ultimas décadas dondde colaboro el actor Jorge Salinas, fue 'Fuego en la Sangre' donde trabajo acompañado de Adela Noriega, Eduardo Yáñez, Pablo Montero y su ahora esposa Elizabeth Álvarez, la novela se transmitió por el canal de las estrellas en su horario estelar nocturno, alcanzando récord de audiencia, hasta en distintos países de América Latina.

Durante los llamados en aquel entonces, en el año 2008, fue que se inicio el romance en los ahora marido y mujer Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez, con quien contrajo matrimonio en el 2011.

La pareja tienen unos mellizos, los cuales nacieron un diciembre del año 2015, en la cuidad de Texas, en Estados Unidos.

Posteriormente el actor, siguió trabajando en televisión, mientras su esposa se dedicó por un tiempo al hogar y familia, fue entonces en el que protagonizaba la telenovela 'Pasión y Poder' junto a Susana González y Fernando Colunga.

Luego de que el actor este año perdiera exclusividad con la televisora de San Ángel, Salinas se alejo de las cámaras, y fue al pareceré la mañana de hoy que se le vio al actor, salir de una institución bancaria, con unos cuantos kilos de mas y usar un bastón.

Son sus fanáticos, quienes aseguran que el actor ha dejado la pantalla chica y el teatro, por motivos de salud y no por que no tenga un contrato para trabajar, hasta el momento el actor no ha dado ningún comunicado, ni se ha dado una entrevista donde hable de su estado de salud.

Si quieres ver el video donde aparecé el Actor Jorge Salinas, usando basón entra aquí.

