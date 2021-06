Jorge R. Gutiérrez y Netflix presentan un adelanto de Maya and the Three

Con la experiencia qyue ya tiene de “El libro de la vida”, el director mexicano Jorge R. Gutiérrez y Netflix presentaron un adelanto de la serie animada “Maya and the Three”, la cual verá la luz en otoño del presente año, según ha adelantado la plataforma.

Las primeras imágenes de este proyecto fueron dados a conocer este fin de semana por parte del gigante mundial de streaming. La historia ha nacido de la creatividad de Jorge R. Gutierrez, quien también dirige la serie, la cual constará de nueve capítulos.

De acuerdo con lo que se ha revelado sobre “Maya and the Three”, la trama gira en torno a una princesa guerrera que tiene como misión reclutar a tres legendarios luchadores para salvar el mundo de la catástrofe.

El director señaló en un comunicado que en este proyecto unió su amor por “las películas de fantasía de todo el mundo” y su pasión por “el glorioso arte mesoamericano del Museo Nacional de Antropología” de su natal Ciudad de México.

“Creé a Maya como nuestra ferozmente rebelde Princesa Guerrera Águila. Nuestra joven heroína está cariñosamente inspirada en las guerreras mexicanas reales de mi vida: mi mujer, mi hermana y mi esposa, que es mi eterna musa”, apuntó.

Jorge R. Gutiérrez también dijo que está deseando que el público pueda adentrarse en “esta misión épica, divertida y sentida” de Maya para derrotar a los dioses del inframundo y salvar así su mundo de magia.

En las primeras imágenes distribuidas este fin de semana por Netflix se ve a la joven protagonista primero bajo una gran luna y luego junto a otros personajes secundarios de la serie, asimismo, se observa el fantástico mundo donde se desarrollará la historia.

En la creación de Maya and the Three también han participado, entre muchos otros, la guionista Silvia Cárdenas Olivas (Elena of Avalor) y el animador Jeff Ranjo (Moana, 2016). Además, la música de la serie la compuso el argentino Gustavo Santaolalla, quien ganó dos premios Oscar a la mejor banda sonora por El secreto en la montaña (2005) y Babel (2006).

Jorge R. Gutiérrez dirigió El libro de la vida, una película que fue producida por su compatriota Guillermo del Toro y que giraba en torno a la celebración mexicana del Día de los Muertos. Con un presupuesto de 50 millones de dólares, El libro de la vida recaudó 100 millones en todo el mundo, de acuerdo con los datos del portal especializado Box Office Mojo.

Con información de Agencia EFE/Fotografías Agencia EFE