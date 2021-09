Jorge Aravena sale de La casa de los famosos; salvan a Celia Lora

Luego de otra semana llena de polémicas, Jorge Aravena se convirtió en el quinto eliminado de “La casa de los famosos” tras no favorecerle el voto del público luego de estar nominado junto con Christian de la Campa, Alicia Machado y Cristina Eustace.

El actor salió del reality show de Telemundo mientras que Celia Lora fue salvada durante la “ceremonia de salvación” por segunda vez consecutiva, por lo que permanecerá en “La casa de los famosos” al menos por una semana más.

El lunes por la noche, Jorge Aravena fue el menos favorecido por parte del público, sin embargo, respiró aliviado pues ya había manifestado que quería salir de “La casa de los famosos”, algo que se le cumplió finalmente.

Tras estar durante más de un mes conviviendo con otras celebridades en un mismo espacio, Jorge Aravena se despidió y su salida fue muy emotiva que conmovió al resto de los integrantes de “La casa de los famosos”, pues el actor se caracterizó por ser una persona muy transparente y lejos de las polémicas, algo que posiblemente le afectó.

Y es que, a diferencia de otros participantes, el histrión de 51 años no se enfrascó en pleitos y roces con sus compañeros, por lo que trató de ser neutral y resultó nominado el fin de semana pasado junto con otras tres celebridades.

Antes de abandonar para siempre “La casa de los famosos”, Jorge Aravena dedicó un mensaje a sus compañeros a manera de despedida, luego que no fuera favorecido por el voto del público que prefirió salvar a Alicia Machado, Cristina Eustace y Christian de la Campa.



“Compañeros, quiero que sepan que, pase lo que pase, disfruté con ustedes a mi estilo. Pero de eso se trata esto aquí, de ser uno mismo. Así soy en la vida normal, no estoy representando un personaje. Se me nota cuando me pasa algo, como ahora”, comentó el actor con la voz entrecortada por la emoción.

Tras la eliminación del lunes, inicia una nueva semana en “La casa de los famosos” y las estrategias de los participantes, y los “grupitos” ya se han dividido para buscar nominar a los que consideran non gratos en la competencia.

Asimismo, se verá si Celia Lora continúa teniendo suerte y la siguen salvando de la eliminación, como ya ocurrió en las dos semanas anteriores primero con Gaby Spanic y después con Verónica Montes. En la primera ocasión, Alicia Machado se tomó personal la decisión de la protagonista de “La usurpadora” y la tachó de traidora.

