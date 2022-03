Jennifer Lopez, de nuevo en la isla española de Gran Canaria para rodar "The Mother"

De nuevo, Jennifer López ha engalanado con su presencia las calles de Las Palmas de Gran Canaria, en el archipiélago español de las Canarias, en su faceta de actriz de cine, tras reanudar el rodaje de su cinta "The Mother", con los medios de comunicación como testigos de su reciente llegada tras el retraso de la misma a causa del Covid-19.

El espacio, vallado y asegurado, acoge a una veintena de camiones que han convertido parte del centro de la ciudad en uno de los escenarios de la producción de Netflix, con elementos que sugieren un gran jardín tropical al estilo de La Habana, donde se desarrolla parte de la trama.

Desde el balcón central del Gabinete Literario, edificio que se perfila como centro de la acción, la directora Niki Caro estuvo acompañada de un grupo de técnicos que oteaban la zona, en la que se fueron construyendo varias estructuras de soporte para las cámaras.

Lee también: Un brote de Covid-19 retrasa el rodaje de "The Mother" con Jennifer Lopez

Al otro lado de las vallas de seguridad y mientras varias furgonetas de nueve plazas y color negro se adentraban al nuevo plató de cine, los curiosos se fueron acercando, expectantes. “¿Ha llegado ya?”, se preguntaban unos a otros, hasta que la cantante y actriz se dejó ver ante sus seguidores, que gritaron al reconocerla mientras saludaba a parte del equipo de producción.

La película, con la colaboración de la productora canaria Sur Film, está dirigida por la directora neozelandesa Niki Caro, con guion de Misha Green y Andrea Berloff, y cuenta con un reparto que componen los actores Gael García Bernal, Joseph Fiennes, Omari Hardwick, Paul Raci y Lucy Páez, que encarna a la hija de Jennifer Lopez.

Lee también: Jennifer Lopez demuestra el sabor latino tras bailar con escotado body

Jennifer Lopez interpreta a una asesina a sueldo que trata de escapar de unos asaltantes peligrosos, debatiéndose y lidiando con los peligros de salir del anonimato para proteger a su hija de los riesgos que las acechan y a la que tuvo que renunciar para salvarla de una peligrosa banda.

Tras grabar durante la mañana del miércoles en el barrio de San Juan, la actividad se ha trasladado al centro de la capital en un rodaje que estaba previsto para enero.

El 9 de enero, apenas unos días después de la llegada de los artistas, se tuvo que suspender la grabación a causa de un contagio masivo en el set que desbarató los planes de filmación de "The Mother", lo que coincidió con la ola de la variante ómicron en esta isla española.

Uno de los camiones del set, con un letrero en el que se puede leer "Covid", pretende que ello no vuelva a ocurrir, con un dispositivo específico dentro de la zona de rodaje para prevenir cualquier contagio. De hecho, los trabajadores se tendrán que realizar una PCR.

A medida que iba oscureciendo, se llamaba a los trabajadores a tratar de guardar el máximo silencio posible para comenzar a hacer cine.

En dos plazas y cuatro calles apenas unas horas de frenético trabajo convirtieron este punto en una pequeña ciudad, con caravanas de lujo totalmente equipadas, aseos portátiles de cuatro ruedas y todo un blindaje de vallas, lugar de encuentro de pequeños grupos de seguidores de la artista y turistas que se acercaban al set para preguntar “¿Quién viene?”. EFE

Con información de JENNIFER LÓPEZ / Agencia EFE Las Palmas de Gran Canaria (España) / Fotografía Instagram Jennifer Lopez

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!