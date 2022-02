Jennifer Lopez adelanta tráiler de su cinta The Mother con Gael García

Es un hecho que la actriz Jennifer Lopez no ha dejado de trabajar, pues desde que anunció su incursión como actriz de series y películas de Netflix, tras el acuerdo firmado en 2021, la neoyorquina tiene varios proyectos bajo la manga y uno de ellos es "The Mother", la cinta en la que actúa junto al actor mexicano Gael García Bernal, de la que ya adelantó el tráiler.

La actriz que está muy emocionada por el próximo estreno de "Marry Me" (Cásate Conmigo), su cinta romántica que hizo en colaboración con el cantante colombiano Maluma y el actor Owen Wilson, utilizó su cuenta de Instagram para dar cuenta de dicho adelanto.

"Sneak a peek at #TheMother... coming soon to @netflix! #NetflixMovies2022 @NetflixFilm" (Echa un vistazo a #TheMother... ¡próximamente en @netflix! #NetflixMovies2022 @NetflixFilm), escribió la novia de Ben Affleck, mencionando a las cuentas de Netflix en las que se le puede dar seguimiento al esperado filme de la neoyorquina y otros proyectos más que se tiene previsto estrenar este 2022.

"The Mother" retrata la vida de una asesina a sueldo que es perseguida por peligrosos hombres, por lo que ella deberá tomar precauciones y evitar riesgos y se esconde en un lugar inhóspito y vive en el anonimato. La intensidad del filme aumenta cuando sale de su escondite para proteger a su hija a quien tuvo que dar en adopción años atrás cuando ella era perseguida.

Pero existe una autoridad que se volverá su aliado, se trata de un agente del FBI; aunque ni éste podrá impedir que los hombres hagan todo para atrapar a la protagonista, sin importarles que su hija se convierta en una víctima colateral.

El filme de la 'Diva del Bronx' será la primera colaboración de su productora Nuyorican Productions con Netflix y está siendo dirigido por Niki Caro, la misma del live action de "Mulán" de Disney Pictures y de acuerdo a Variety, la producción obedece a un thriller letal al extremo.

Por otro lado, "The Mother" cuenta con el guion de Misha Green que fue parte de la serie "Territorio Lovecraft" de HBO junto a Andrea Berloff de Straight Outta Compton.

Además de Jennifer Lopez quien da vida a la madre asesina que protege a su hija, el elenco de la cinta está conformada por Omari Hardwic como el agente del FBI; por otro lado, el actor mexicano Gael García, dará vid a uno de los hombres que quiere acabar con el personaje de JLo, junto con Joseph Fiennes, quien actualmente es uno de los protagonistas de la serie "The Handmaid's Tale".

También cuenta con la participación de Paul Raci, quien recientemente fue nominado al Óscar por su personaje en "Sound of Metal" y Lucy Páez de "Silencio". Aún se desconoce la fecha de estreno del filme, peor se espera que sea este 2022 que se pueda disfrutar en la plataforma de streaming.

