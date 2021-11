Jennifer Lopez adelanta parte del tráiler de su cinta Marry Me, vestida de novia

Uno de los proyectos que la actriz y cantante Jennifer Lopez tiene preparados para el 2022, es su cinta "Marry Me" (Cásate Conmigo) que está prevista estrenarse durante el mes de febrero y en la que por supuesto, es la protagonista que será la novia; en tanto, las primeras imágenes vestida como tal derrochando glamour, ya empiezan a circular en redes sociales.

Y para ir calentando motores, la neoyorquina mostró un vídeo en el que canta "On My Way" un romántico tema que es uno de los sencillos contemplados para musicalizar el soundtrack del tráiler del filme, en el que JLo aparece vestida con dicho ajuar de color perla.

Fue a través de su cuenta de Instagram que 'la Diva del Bronx' mostró las primeras imágenes del proyecto que pretende volver a enamorar a chicos y grandes tras verla en las pantallas de cine a partir del segundo mes del 2022.

Lee también: Jennifer Lopez impone moda con falda de pronunciada abertura y botas largas

El tráiler de "Marry Me" saldrá a la luz el próximo jueves 18 de noviembre; sin embargo, sus millones de fanáticos están ansiosos por verla vestida de novia mientras se escucha su voz entonando el single "On My Way" (En camino).

"Every heartbreak was a yellow brick road… #OnMyWay #MarryMeMovie Trailer Thursday!!!! #NuyoricanProductions #OwenWilson @maluma @egt239 @katcoiro @sarahkatesilverman @chloecolemanact @johnbradleywest @marrymemovie", escribió JLo a la par de su publicación del pasado domingo, mismo en el que etiqueta y agradece al elenco que forma parte de esta aventura cinematográfica:

Lee rambién: A sus 52, Jennifer Lopez luce piernón con mini short desde un sofá

Cada desamor era un camino de ladrillos amarillos… #EnCamino #CásateConmigoPelícula Tráiler el Jueves!!!! #NuyoricanProductions #OwenWilson @maluma @ egt239 @katcoiro @sarahkatesilverman @chloecolemanact @johnbradleywest @marrymemovie

El cantante colombiano Maluma será uno de los ahora también actores que se suma a la historia producida por Universal Pictures. "Marry Me" obedece a una comedia romántica estadounidense dirigida por Kat Coiro, con John Rogers, Tami Sagher y Harper Dill como responsables del guión y está basada en la novela biográfica de Bobby Crosby del mismo nombre.

La cinta está protagonizada por Jennifer Lopez, Owen Wilson, Sarah Silverman, John Bradley, Michelle Buteau, Chloe Coleman y Maluma. Se estima que llegará a las salas de cine el 11 de febrero de 2022.

Después de enterarse de que su compañero Bastian (Maluma) en el escenario, ha tenido una aventura a sus espaldas, una sensacional estrella del pop latino Katalina "Kat" Valdez (Jennifer Lopez) decide casarse con un extraño de nombre Charlie Gilbert (Owen Wilson) con un cartel de "Cásate Conmigo" en su concierto en vivo.

Síguenos en