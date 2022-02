Jaime Camil, al interpretar a Vicente Fernández: ‘Lo afronto sin miedos’

Jaime Camil no se permite los miedos al interpretar a Vicente Fernández en la bioserie que preparan Netflix y Caracol y que cuenta con la autorización de la familia del “Charro de Huentitán”, un proyecto que significa para él un gran reto en su carrera, por lo que no hay tiempo para dudas.

"Es un proyecto que tienes que afrontar con respeto y preparación, pero no puedes dejar que el fantasma de tu mente saque esas dudas y miedos, porque entonces lo haces mal. Tienes que hacerlo con responsabilidad y honor", aseguró el actor en una entrevista con Efe.

Jaime Camil, uno de los actores mexicanos más reconocidos en Hollywood, acaba de estrenar en la plataforma HBO Max su última película, "KIMI", un proyecto dirigido por Steven Soderbergh, director de cintas como "Magic Mike", "Traffic" y "Erin Brockovich".

Pero las entrevistas para promocionar esta cinta han coincidido con el rodaje de la serie sobre Fernández en Ciudad de México y el actor ha tenido que atender a la prensa completamente transformado para parecerse al músico.

"Estamos a punto de terminar, el rodaje va increíble y es la serie autorizada por él, la historia que quiere contar, así que todos muy felices", detalló sobre el proyecto que prepara Netflix con Caracol Televisión y que se titulará "The Idol of the People" ('El ídolo del pueblo', en español).

Esta "bioserie" cuenta con el aprobado de la familia Fernández, a diferencia de la ficción que preparan Televisa y Univisión, basándose en el polémico libro de la escritora argentina Olga Wornat, "El último rey".

Si bien la expectación por ver cómo se retrata la vida de la leyenda mexicana en la pequeña pantalla es máxima, para Camil el mayor reto no es la presión mediática, sino estar a la altura de la voz de Fernández en los números musicales.

"Me quedo un poquito mareado después de cantar sus canciones porque el poder vocal que tiene Vicente Fernández es de respetar", reconoció.

"Kimi", un 'thriller' sobre los asistentes virtuales

Antes de estrenar "The Idol of the People", Camil estará en las televisiones de todo el mundo con "KIMI", una de las grandes apuestas de HBO Max para este año, que ha unido al mexicano con Zöe Kravitz, Rita Wilson y Jacob Vargas.

En "KIMI", Soderbergh vuelve a demostrar su dominio del 'thriller' con una cinta de apenas 90 minutos protagonizada por una empleada que escucha de manera rutinaria los registros de voz de los clientes de un asistente doméstico (similar a Alexa) hasta que descubre un crimen violento.

La trabajadora, encarnada por Kravitz, vive encerrada en casa porque sufre agorafobia, pero la única manera que tiene para alertar del crimen es acudir a la sede de su compañía y enredarse en la burocracia de las empresas tecnológicas.

"Es un regalo de Dios trabajar con Steven Soderbergh, un director muy generoso y muy claro en lo que quiere, en sus ideas", detalló Camil. El actor encarna a uno de los matones de la película, un papel que le atrajo por la manera de representar al villano en la película.

"Steven Soderbergh quería un villano que también pudiera aparentar ser el CEO de una compañía", explicó.

Aunque el personaje de Camil no es el único malvado en un filme que se inspira en el momento actual y descubre la cara oculta de las grandes empresas tecnológicas y de una sociedad dominada por la tecnología.

"El guion es maravilloso y cuando eso me llama la atención, yo trabajo de lo que sea", insistió Camil.

